Vanhojen omakotitalojen kauppoihin liittyviä riskejä on mahdollista minimoida.

Hannele Kerola ja Timo Rauhanen kysyivät (HS Mielipide 26.1.), onko omakotitalon myyjällä oikeusturvaa. Kirjoituksen väitteet vaativat tarkennuksia, sillä myyjän asema ei Suomessa omakotitalokaupoissa ole lainkaan niin huono kuin kirjoituksessa annettiin ymmärtää.

Kirjoittajien mukaan myyjällä on ankara vastuu omakotitalon virheestä. Maakaaressa on kuitenkin säädetty myös ostajalle suuri vastuu. Ostaja ei nimittäin voi laatuvirheenä vedota seikkaan, jonka hän olisi voinut havaita omakotitalon tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Myyjän vastuu rajoittuu lähinnä piileviin virheisiin ja virheisiin, jotka olivat tai niiden olisi pitänyt olla myyjän tiedossa, mutta myyjä on jättänyt antamatta tiedon ostajalle.

Kirjoituksessa väitettiin, että kiinteistönvälittäjällä ei olisi vastuuta välityskohteesta annettujen tietojen oikeellisuudesta. Välittäjällä on kuitenkin korostunut huolellisuusvelvollisuus annettavista tiedoista. Käytännössä tämä tarkoittaa välitysliikkeen selonottovelvollisuutta ja tiedoksiantovelvollisuutta.

Selonottovelvollisuus tarkoittaa sitä, että jos välitysliikkeellä on aihetta epäillä tietojen paikkansapitävyyttä, välitysliikkeen on varmistettava tietojen paikkansapitävyys. Tiedoksiantovelvollisuus taas tarkoittaa sitä, että välitysliikkeen on annettava kaupan osapuolille kaikki ne tiedot, joiden se tietää tai pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen. Jos välitysliike laiminlyö nämä velvollisuutensa, se on vahingonkorvausvastuussa osapuolille aiheutuneista vahingoista.

Kirjoittajat ovat kuitenkin siinä oikeassa, että vanhojen omakotitalojen kaupoissa on riskinsä. Kaupan osapuolilla on kuitenkin keinoja minimoida nämä riskit. Suuri vaikutus on asiantuntevan ja kokeneen välittäjän käyttämisellä kaupassa. Välittäjä tietää vanhojen omakotitalojen yleiset ongelmakohdat ja ottaa nämä huomioon. Myös asiantuntevalla ja huolellisella kauppakirjan laadinnalla voi olla suuri merkitys mahdollisten riitojen ehkäisyssä. Tässäkin on kiinteistönvälittäjä apuna, ja epäselvimmissä tapauksissa voi kääntyä kiinteistöoikeuteen erikoistuneen juristin puoleen.

Myös perusteellisen kuntotarkastuksen teettäminen ennen kauppaa on suositeltavaa, jos piilovirheen riski halutaan minimoida. Kaiken varalta – jos talossa kuitenkin sattuisi olemaan piilevä virhe – on tärkeää huolehtia vakuutusturvasta. Kotivakuutuksen on oltava voimassa viimeistään kaupantekopäivänä, ja oikeusturvavakuutuksen korvausrajat kannattaa päivittää sopiviksi. Markkinoilta on myös mahdollista hankkia juuri piilovirhettä varten vakuutus, joka korvaa mahdolliset kulut.

Jani Pakanen

oikeustieteen ylioppilas, laillistettu kiinteistönvälittäjä

Joensuu

