Imagessa toimittaja Riikka Suominen kysyy, millainen viesti pääministeri Sanna Marinin (sd) Instagramin käyttö on.

”Politiikka on löyhä kulissi Marinin profiilissa. Kuvissa näkyy myös työpäiviä, mutta päällisin puolin ne eivät juuri poikkea siitä, että hän olisi lentämässä yhtiökokoukseen, kävelisi punaisella matolla tai antaisi tv-haastettelua vaikka kirjailijan ominaisuudessa. – – Instan logiikka on poseerauksen, näennäisen aitouden ja kohti katsovien kasvokuvien dominanssia.”

”Marinin filttereiden käyttöä on arvosteltu ulkonäköpaineiden luomisesta, mutta kritiikki tuntuu oudolta. filtterithän ovat elimellinen osa Instagramin logiikkaa. Tätä logiikkaa Marin ei haasta vaan näyttää antautuneen sille täysin.”

”Sanna Marinin kuvien viesti on, että pääministeri on tavallinen kolmekymppinen nainen, joka kaltaistensa tavoin jakaa asukuvia ja selfieitä. Tämän ajatellaan muuttavan seuraajien käsitystä poliitikoista.”

”Kanava tekisi Marinille mahdolliseksi rikkoa suorittavaa naisnormia tai avata ideologiaansa tai päätösten taustoja. Parhaimmillaan osa seuraajista voisi vaikka itse innostua lähtemään mukaan politiikkaan.”

”Instaan käytetystä ajasta on varmasti hyötyä Marinin henkilökohtaiselle urallekin. Mutta poliittista ulottuvuutta toiminnasta ei löydy. Koska ei kai nyt sentään kolmikymppisten naisten poliittista taistelua käydä Suomessa enää siitä, saako itseään kuvata?”

”En usko, että tytöt katsovat Sanna Marinin profiilia ja ajattelevat, että isona minustakin voi tulla pääministeri. Sen sijaan he voivat katsoa sitä ja ajatella, että isona minullakin voi olla somessa monta seuraajaa.”

Suomen Kuvalehdessä kirjailija ja valokuvataiteen yliopistonlehtori Hanna Weselius arvioi, että naiset näyttävät voivan pinkkisävyisessä Instagramissa paremmin kuin vaikkapa sinisävyisessä nokkelien ja vaikutusvaltaisten ihmisten areenana pidetyssä Twitterissä.

”Monet naispoliitikot painottavat viestintäänsä ja kampanjointiaan Instagramiin. Tekivätpä he siellä mitä tahansa, sille naureskellaan. Miksi?”

”Voi olla, että iso osa tulevien vaalien äänestäjistä löytää ehdokkaansa Instagramista. Nämä äänestäjät tietävät, mikä on selfien funktio ja mitä muita erityispiirteitä alustan visuaalisuudessa ja kielessä on. He muodostavat poliittisen kantansa, vaikka pääkirjoitustoimittajat eivät suostuisi tietämään Instagramista mitään.”

”Voi olla, että sosiaaliseen mediaan pätee sama sääntö kuin kaikkeen muuhunkin: asioita ei voida ohittaa vain sillä perusteella, että niitä ei haluta ymmärtää. Koska ne tapahtuvat joka tapauksessa.”