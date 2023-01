Myllypuron jääurheilukeskuksella on valtava merkitys suomalaiselle urheilulle

Huippu-urheilussa kansainvälinen kilpailu kiihtyy, eivätkä ikimuistoiset sinivalkoiset urheiluhetket synny itsestään.

Helsingin Myllypuroon on suunniteltu pitkään ainutlaatuista jääurheilukeskusta. Poliittinen tuki yksityisellä rahoituksella toteuttavalle hankkeelle on ollut laajaa, esimerkiksi viime valtuustokaudella hanke sai lautakunnan ja kaupunginhallituksen tuen. Viime viikolla kuitenkin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa niukka enemmistö asettui vastustamaan kehittämisvarauksen jatkoa.

Jääurheilukeskuksella on valtava merkitys suomalaiselle pika- ja taitoluistelulle. Keskus palvelee sekä lasten ja nuorten liikuntaharrastamista että huippu-urheilua. Pikaluistelun osalta hanke luo Suomen ensimmäisen pikaluistelun sisähallin. Lisäksi jääkentät tuovat merkittävästi lisää jääkapasiteettia taitoluistelijoille ja juniorijääkiekkoilijoille. Keskus tuo ratkaisuja liikkumattomuuden haasteeseen tarjoamalla lähialueen asukkaille matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia, kuten yleisöluistelua.

Olympiakomitea on jo pitkään pitänyt Myllypuron jääurheilukeskusta valtakunnallisista huippu-urheiluhankkeista merkittävimpänä. Keskus on hyväksytty opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkarakentamisen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan valtakunnallisesti merkittävänä huippu-urheiluhankkeena.

Viime metreillä on noussut esille ajatus siirtää halli Vuosaareen. Tällöin hanke viivästyisi vuosilla eteenpäin, koska siirto vaatisi lisäselvityksiä ja kaavamuutoksen. Lisäksi aiempaan kaupungin päätöksentekoon luottaen on tehty satojentuhansien eurojen investointeja, joista merkittävä osa valuisi hukkaan. Keskuksen sijaintia on suunniteltu pitkään nykyiselle paikalle yhteistyössä Helsingin kaupungin viranhaltijoiden kanssa.

Hankkeen tarkoitus on tehdä maailman ekologisin jääurheilukeskus. Keskus on erinomaisten liikenneyhteyksien päässä metroaseman vieressä, ja halli on suunniteltu tuottamaan hiilineutraalia lämpöä Helenin kaukolämpöverkkoon. Hankkeen hiilineutraalisuus ei toteutuisi Vuosaaressa, koska kaukolämpöverkkoon ei saada myytyä hukkalämpöä.

Keskus siirtyy seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn. Toivomme lämpimästi, että helsinkiläiset päättäjät tukevat liikunta ja urheilua sekä äänestävät jääurheilukeskuksen puolesta.

Susanna Rahkamo

Olympiakomitean varapuheenjohtaja, taitoluistelija

