Nuorten toive on toteutumassa: Helsingin kaupunki järjestää yhteistyössä Setan kanssa sateenkaarityöpajoja 6.–9.-luokkalaisille. Nuoret ovat äänestäneet äärimmäisen tärkeän asian puolesta. He haluavat enemmän ja laadukasta seksuaalikasvatusta. Yksi seksuaalikasvatuksen monista aiheista on tiedon lisääminen sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta. Osa huoltajista on kuitenkin ilmaissut halunsa kieltää lastensa osallistumisen sateenkaarityöpajoihin (HS 25.1.).

Koulun opetustyötä ohjaavat lukuisat lait ja asetukset, eivät oppilaiden huoltajien näkemykset. Muutkaan koulun opetussisällöt eivät perustu huoltajien mielipiteisiin. Perusopetuksen opetussuunnitelma (2014) velvoittaa ”lisäämään tietoa ja ymmärrystä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta”.

Meillä on vahva kokemus työskentelystä lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksen parissa. Seksuaalikasvatuksen asiantuntijoina kannamme syvää huolta oppilaiden oikeuksien toteutumisesta, jos huoltajat kieltävät opetukseen osallistumisen. Kouluterveyskyselyn mukaan (2021) noin joka kymmenes suomalainen nuori kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Asianmukaisen tiedon saaminen auttaa lapsia ja nuoria hyväksymään itsensä ja toisensa.

On hyvä myös tiedostaa, että sateenkaarityöpajat ovat vain yksi seksuaalikasvatuksen muoto. Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan oppilaiden oman identiteetin kehittymistä pitää tukea ja tasa-arvoa edistää kaikessa koulun arjessa. Tulevaisuudessa seksuaalikasvatuksen laajasti huomioon ottava toimintakulttuuri on toivottavasti arkipäivää jokaisessa koulussa.

Tieto on tapa, jolla vähennetään vihapuhetta ja -rikoksia, kiusaamista ja syrjintää. Tällaisen maailman rakentaminen vaatii jokaisen lapsen ja aikuisen yhteistyötä. Se on myös perintö jälkipolville.

Henriika Salonen

luokanopettaja, auktorisoitu seksuaalikasvattaja (SSS)

Sari Hälinen

Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)

Saara Sahlstén

kouluttaja, erityisopettaja, auktorisoitu seksuaalikasvattaja (SSS)

Seksologiliiton seksuaalikasvatusjaoston jäseniä

