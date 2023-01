Selvitämme jokaisen yhteydenoton erikseen.

Nimimerkki Palkaton lastensuojelusta kertoi (HS Mielipide 23.1.), että on saanut eri tahoilta pahoitteluja, mutta ei yhtään lupausta siitä, milloin puuttuvat palkat maksetaan.

Helsingin kaupunki on asettanut tavoitteeksi korjata vuoden 2022 palkkavirheet maaliskuun loppuun mennessä. Tavoitteen toteutuminen näyttää realistiselta, sillä virheitä saadaan ratkaistua nopeammin kuin uusia syntyy.

Me palkkapalveluita tuottavassa liikelaitos Talpassa käsittelemme kaikki palkkoihin tulleet yhteydenotot. Valitettavasti vuonna 2022 tulleiden yhteydenottojen suuren määrän vuoksi aikaisemmin tulleiden yhteydenottojen käsittelyssä menee aikaa. Selvitämme kuitenkin jokaisen yhteydenoton erikseen.

Nykyisellään uusia yhteydenottoja pystymme käsittelemään jo merkittävästi nopeammin. Jos kyse on kokonaan puuttuvasta palkasta, saadaan se maksuun kahden arkipäivän sisällä siitä, kun olemme selvittäneet mitä asia koskee.

Kuten kirjoittaja totesi, työntekijä saa viivästyskorkoa, jos palkka on ollut myöhässä ja työntekijä on ilmoittanut palkkavirheestä palkanlaskennan asiakaspalveluun. Tämän lisäksi Helsingin kaupunki maksaa viivästysmaksua, joka on vähintään 50 euroa ja vähintään viisinkertainen maksettavien viivästyskorkojen yhteenlaskettuun summaan nähden. Viivästysmaksuja viime keväältä ja kesältä on alettu takautuvasti maksaa vuodenvaihteessa.

Pahoittelemme haittaa, jota palkanmaksun haasteet ovat aiheuttaneet Helsingin kaupungin työntekijöille. Voin kuitenkin vakuuttaa, että teemme kaikkemme, että aikaisemmin ilmoitetut virheet saadaan nopeasti korjattua.

Hyvää tilanteessa on, että vaikka selvitys- ja korjaustyötä on edelleen paljon, palkanmaksun tilanne on kääntynyt selvästi parempaan suuntaan.

Anniina Kitula

Talpan toimitusjohtaja

