Teemme asemien ja junien ennakoivaa kunnossapitoa, jotta erilaiset tekniset häiriöt voidaan välttää.

Matti Rintala kirjoitti (HS Mielipide 26.1.) kohtaamistaan metroliikenteen haasteista.

Metroliikenteessä oli viime vuonna normaalia enemmän ajamattomia vuoroja tiukan kuljettajatilanteen takia. Kuljettajakurssit olivat tauolla koronapandemian vuoksi, emmekä osanneet riittävän ajoissa varautua lisääntyneeseen kuljettajatarpeeseen. Olemme tästä pahoillamme.

Joulukuussa 2022 valmistuneen kuljettajakurssin ansiosta tilanne on helpottanut, ja uusien kuljettajien koulutus jatkuu tämän vuoden aikana. Metrossa on kuitenkin aina myös ennakoimattomia häiriöitä, ja ruuhkaa saattaa hetkellisesti aiheutua myös siksi. Teemme asemien ja junien ennakoivaa kunnossapitoa, jotta erilaiset tekniset häiriöt voidaan välttää ja mahdolliset häiriöt jäävät lyhytaikaisiksi.

Kirjoittaja oli kohdannut matkallaan myös toimimattomat liukuportaat. Liukuportaita huolletaan säännöllisesti, mutta kovan käytön takia vikaantumisia tapahtuu. Erityisesti näin talvisin liukuportaita rasittaa koneistoon kulkeutuva hiekoitushiekka. Uuden osan saaminen rikkoutuneeseen liukuportaaseen voi joskus kestää valitettavan pitkään.

Pyrimme kuitenkin siihen, että asemalla varmistetaan aina kulku myös liikkumisrajoitteisille ja käytössä pitäisi olla sekä liukuporras että hissi. Tänä talvena olemme pysäyttäneet osan liukuportaista sähkön säästämiseksi. Jokaisella asemalla on kuitenkin käytössä vähintään yksi liukuporras ylös ja alas.

Metrojärjestelmä ja asemat ovat vanhimmalta osaltaan yli 40 vuoden ikäisiä. Ylläpidämme ja peruskorjaamme infrastruktuuria suunnitelmallisesti. Seuraavien kymmenen vuoden aikana ohjelmassa on kuuden vanhemman metroaseman peruskorjaus, lisäksi uusimme sähkönsyöttöasemia sekä muita teknisiä järjestelmiä.

Yliopiston metroaseman Verkosto-valotaideteoksen korjaaminen on osoittautunut haastavaksi. Itse teos ei ole Kaupunkiliikenteen tai HKL:n omaisuutta. Teos on toteutettu neon-valaisimilla, joiden uusiminen on hankalaa, sillä alkuperäisiä taivutusmalleja ei ole käytettävissä. Nykypäivän vaatimukset edellyttäisivät led-tekniikkaa, mutta tällöin teoksen ulkoasu muuttuisi. Suunnittelua teoksen uusimisesta on tehty sen omistavan kaupunginmuseon kanssa.

Kehitämme metron kapasiteettia pitkäjänteisesti huomioiden HSL:n matkustajamääräennusteet. Metron kapasiteettihankkeessa on selvitetty useita toimenpiteitä, joilla metron matkustajakapasiteetti voidaan varmistaa pitkälle tulevaisuuteen. Yksi keskeinen keino tähän on metron vuorovälin lyhentäminen teknisiä järjestelmiä uudistamalla.

Juha Hakavuori

toimitusjohtaja

Kaupunkiliikenne oy

Saara Kanto

toimitusjohtaja

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.