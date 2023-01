Musiikin tekijänoikeus ja ainutlaatuisuus syntyy kulttuurin, osaamisen ja työn yhdistämisestä. Se tarvitsee rahoittamista, eivät yritykset.

Musiikkialan asiantuntijat hämmästelivät (HS Kulttuuri 25.1.) Family in Musicin saamia miljoonatukia. Lähtökohta on oikea, mutta bisneksen peruskallio pitää luoda innovaatioiden ja musiikin oikeuksien kotimaiseen omistukseen. Suoratoistossa alustojen tilityksistä yli 90 prosenttia kanavoituu teollisten tekijänoikeuksien omistajille. Koska viranomaisilla ei ole perehtyneisyyttä alan ekotalouteen, rahoitettavat kohteet valikoituvat mielikuvilla. Syntyy harha, että alan hyväksi panostetaan.

Myös valtion pitää osata seurata sijoitetun pääoman tuottoja. Sonyn, Universalin ja Warnerin markkinaosuudet Suomessa ovat 23 vuodessa kasvaneet 40,5 prosentista 95,2 prosenttiin. Ministeriöiden vuosittaiset miljoonatuet ovat edistäneet kilpailun vääristymää.

Musiikin tekijänoikeus ja ainutlaatuisuus syntyy kulttuurin, osaamisen ja työn yhdistämisestä. Se tarvitsee rahoittamista, eivät yritykset. Ennen kuin viranomaiset osaavat luoda tekijänoikeuksille investointistatuksen, koko alan rahoitus pitää lopettaa kilpailua vääristävänä.

Valtion ei ole pakko rahoittaa musiikkialaa, mutta sillä on velvollisuus luoda yhdenvertaisuus työlle, elinkeinolle ja kuluttajien tarpeiden täyttymiselle. Tapa ajatella on päälaellaan, ja se kielii ylikansallisen lobbauksen onnistumisesta ja kyvyttömyydestä nähdä maan etu.

Pahinta on, kun valtio lähtee rahoittamaan ja jättää sen kesken. Alirahoitus tappaa varmemmin kuin epäonnistumiset kehityksissä: yritys on sitonut hankkeeseen rahansa ja menee nurin tai se on pakko myydä ulkomaille. Tilanne on sama, jos Iivo Niskaselle annetaan vain yksi suksi. Toisen saa, jos menestyy.

Jos vientiin panostetaan, on oltava kotimaa. Osaajiemme on tehtävä rahaa Suomelle eikä Suomesta. Tästä ei osata keskustella ilman vastakkainasetteluja. Levyjättien maailmanmarkkinaosaaminen on suvereenia, joten järkevä keino on panostaa tuotantojen omistamiseen, yhteistyöhön ja tulonjakosopimuksiin. Koronapandemian ja sodan jäljiltä kaikki maat keskittyvät kansallisten toimintojen vahvistamiseen. Myös Suomen on syytä tehdä niin.

Erkki Puumalainen

toimitusjohtaja, Poptori oy

