Toivon, että uudessa laissa määriteltäisiin tarkasti, mikä on välttämätöntä ja toistuvaa tuen tarvetta.

Nykyistä vammaispalvelulakia ollaan uudistamassa. Uuden lain oli tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2023, mutta se on edelleen käsittelyssä eduskunnassa. Laki sisältäisi säännökset vammaisille järjestettävistä sosiaalihuollon palveluista.

Tarkoituksena on, että hyvinvointialueen tulisi järjestää vammaiselle laissa tarkoitettuja erityispalveluita, jos vammainen henkilö ei saisi palveluita yksilöllisen tarpeensa mukaisesti muun lain nojalla. Laki siis täydentää yleislakina sovellettavaa sosiaalihuoltolakia, kuten nykyisenkin lainsäädännön mukaan. Hallituksen esityksen mukaan lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta.

Voimassa olevassa laissa osa pykälistä ei ole tulkittavissa riittävän selkeästi, jotta alueellinen tasa-arvo palveluiden saatavuudessa voisi toteutua. Erityisen tulkinnanvaraisena nykyisessä laissa (laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987) näyttäytyy termi vaikeavammainen.

Vaikeavammaisuus on nykyisen lain kriteeri sille, että henkilö voi saada henkilökohtaista apua arjessa selviytymisensä tueksi kotiin hyvinvointialueensa vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän myöntämänä. Lain mukaan vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toimistaan.

” Tällä hetkellä sosiaalityöntekijät tulkitsevat lakia eri tavoin.

Uudessa laissa ei ole tarkoituksena puhua enää ollenkaan vaikeavammaisuudesta, minkä näen hyvänä asiana termin monitulkintaisuuden vuoksi. Tällaisen termin käyttö johtaa helposti tiettyjen ihmisryhmien palveluista sivuun jäämiseen. Esimerkiksi vaikeasta kroonisesta kivusta kärsivän henkilön toimintakyky voi olla hyvinkin matala, vaikkei henkilöllä olisikaan ollenkaan diagnoosia tai diagnoosi olisi niin sanotusti hyvälaatuinen. Toivonkin siis, että uuden lain myötä asiakkaan toimintakyky olisi tosiasiallisesti se peruste, millä palveluita myönnetään.

Lisäksi toivon, että uudessa laissa myös määriteltäisiin tarkasti, mikä on välttämätöntä ja toistuvaa tuen tarvetta, sillä käsite on nykyisellään liian lavea. Tällä hetkellä tilanne on se, että eri alueilla toimivat sosiaalityöntekijät tulkitsevat lakia eri tavoin, mikä johtaa alueelliseen epätasa-arvoon asiakkaiden kesken. Lain selkeät sanamuodot ja määritelmät helpottavat myös sosiaalityöntekijän työtä.

Uuden lain voidaan ajatella olevan ydinasemassa siinä, kuinka yhteiskunta jatkossa pitää huoltaa vammaisistaan, sairaistaan sekä heidän jälkipolvistaan.

Henna Nieminen

sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden maisteri, kasvatustieteiden maisteri

Lieto

