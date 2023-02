Synnytyspelko on lisääntynyt Suomessa viime vuosikymmenen aikana tasaisesti.

Odottava äiti kirjoitti (HS 1.2.) synnytyskulttuuriamme hyvin kuvaavan mielipiteen. Syntyvyys laskee, mistä ollaan huolissaan. Samalla äitiyshuollosta jatkuvasti säästetään ja tehostetaan, jopa turvallisuuden kustannuksella.

Väestöliiton perhebarometrissa kerrotaan, että Suomessa syntyvyys laskee. Äitinä, kätilönä ja tutkijana en ole tästä lainkaan yllättynyt.

Syntyvyyden laskulle on monia syitä, yksi niistä on synnytyspelko. Synnytyspelko on lisääntynyt Suomessa viime vuosikymmenen aikana tasaisesti. En ihmettele. Pieniä synnytyssairaaloita on lakkautettu, ja isoihin laitoksiin ei mahdu, kun salit ovat täynnä. Kätilöt ovat uupuneita työtaakkaansa ja riittämättömyyden tunteeseen. Synnyttäjä ei saa tarvitsemaansa tukea ja tietoa. Ei raskausaikana, ei synnyttäessään eikä synnytyksen jälkeenkään. Ei ihme, että pelottaa.

Suomen synnytyskulttuuri on ajautunut vähitellen biomedikaaliseen liukuhihnamaiseen suoritukseen, jossa ei arvosteta kätilön ammattitaitoa fysiologisen synnytyksen ammattilaisena. Sektiot lisääntyvät, synnytyksen käynnistykset lisääntyvät ja epiduraalit lisääntyvät. Hallinnantunteen kadottaminen, kun toimenpide seuraa toimenpidettä, on omiaan lisäämään pelkoa.

Synnytys ei ole sairaus, vaikka synnytyksiä sairaalassa hoidetaankin. Oikeanlaisella tiedolla, tuella ja kätilön läsnäololla voitaisiin ennaltaehkäistä monia toimenpiteitä. Ja samalla säästää yhteisiä rahojamme. Lääketieteellinen puuttuminen ei nimittäin tule halvaksi.

Synnytystä ei arvosteta yhteiskunnassamme, vaikka perheelle se on ainutkertainen kokonaisvaltainen tapahtuma, jolla on lyhyt- ja pitkäaikaisia vaikutuksia niin äidin, vauvan kuin koko perheen psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Jos säästämme edelleen raskaana olevien ja synnyttäjien hoidosta, sillä on peruuttamattomia ja kalliita seurauksia. Ei säästetä enää väärästä kohdasta, eihän?

Laura Sandström

äiti, kätilö ja väitöskirjatutkija

Parola, Hattula

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.