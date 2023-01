Kenties tarvitsemme enemmän puhetta seksin laadusta, tunnetaidoista, läheisyydestä ja kumppanuudesta.

Helsingin Sanomat julkaisi Vieraskynä-palstalla (28.1.) tutkijatohtori Joona Räsäsen tekstin otsikolla ”Seksuaalinen yksinäisyys on myös yhteiskunnallinen ongelma”. Teksti keskittyi käsittelemään miesten seksuaalista yksinäisyyttä – ilmeisesti nimenomaan miesten seksin puute on jotenkin kaikkien yhteinen ongelma.

Seksin ja intiimien ihmissuhteiden merkityksestä yksilön hyvinvoinnille pitää ehdottomasti käydä julkista keskustelua. Erityisen tärkeää olisi rikkoa niitä stereotypioita ja tabuja, joita seksiin liittyy. Räsäsen kirjoitus ikävä kyllä päätyy vain pönkittämään äärimmäisen heterokeskeistä ja kapeaa mielikuvaa seksistä suorituksena naisen ja miehen välillä – ja kaiken lisäksi sellaisena aktina, jossa nainen on positiossa, mistä käsin seksiä joko annetaan tai ei anneta, ja mies joko saa tai ei saa seksiä. Kirjoituksen narratiivissa naisilla on kaikki valta, ja ne miehet, jotka joutuvat tahtomattaan elämään seksitöntä elämää, kärsivät naisten vallankäytön seurauksista.

Tämä on juuri se maailmankuva, johon incel-ajattelu perustuu. Sen taustalla vaikuttaa vahvasti uskomus, että seksi on miehille jonkinlainen oikeus ja sen antaminen on naisten velvollisuus. Tässä ajattelussa miesten seksittömyys johtuu naisten vallankäytöstä ja on naisten syy. Vihainen, puutteessa elävä mies menee ja purkaa turhautumisensa väkivaltaisesti.

Seksin puute ei ole syy väkivallalle. Toisin kuin Räsäsen kirjoituksen perusteella voisi kuvitella, on myös paljon naisia, jotka elävät ilman parisuhdetta, läheisyyttä tai seksiä – mutta he eivät päädy väkivaltaisiin tekoihin. Incel-väkivalta ja sukupuolittunut väkivalta laajemmin kumpuaa ajatuksesta, että naisten kehot ovat miesten oikeus. Seksuaalinen ja sukupuolittunut väkivalta johtuvat patriarkaalisista rakenteista, sukupuolten epätasa-arvosta ja vallan epätasaisesta jakaantumisesta, ei siitä, että miehet eivät saa tarpeeksi seksiä. Vaikka kirjoittaja ei varmasti sitä tarkoittanut, tekstistä saa sen käsityksen, että jos miehet joutuvat elämään seksin puutteessa ja kohtaamaan torjutuksi tulemista naisilta, väkivalta on seuraus, johon meidän tulee varautua. Jokseenkin kylmäävä maailmankuva.

Maailma ei myöskään ole jakaantunut vain naisiin tai miehiin, ja on paljon muunlaista seksiä kuin naisen ja miehen välinen penetraatiokeskeinen heteroseksi. Mainitsemisen arvoista on sekin, että tutkimusten mukaan heterosuhteissa elävät naiset saavat vähiten orgasmeja. Orgasmikaan ei ole kenenkään oikeus, mutta kenties tarvitsemme enemmän puhetta seksin laadusta, tunnetaidoista, läheisyydestä ja kumppanuudesta. Läsnäolo, kuuntelu ja toisen tarpeiden huomioiminen ovat myös äärimmäisen tärkeitä seksuaalisuuden osa-alueita.

Miesten seksuaalisten tarpeiden täyttäminen ei ole naisten tai yhteiskunnan velvollisuus. Seksi ei ole kenenkään oikeus – kehollinen itsemääräämisoikeus, turvallisuus ja elämä ilman väkivaltaa sen sijaan ovat.

Emma Winiecki

viestinnän päällikkö, YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomi

