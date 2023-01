Yhteiskunnassamme on vallalla kapea ja tukahduttava mieskuva, joka aiheuttaa monille miehille pahaa oloa.

Joona Räsäsen kirjoituksen (HS Vieraskynä 28.1.) mukaan miesten seksikumppanin puute on yhteydessä moniin yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten naisvihaan ja väkivallantekoihin.

Naisviha, miesten yksinäisyys ja väkivalta ovat todellisia ongelmia, mutta niiden syiden voi olettaa olevan paljon syvemmällä kuin seksikumppanin puutteessa. Uskon, että miesten yksinäisyyden ja väkivallankin syynä on yhteyden kokemuksen puute.

On totta, että seksikumppanin puute voi heikentää elämänlaatua. Se ei kuitenkaan yksin toimi selityksenä miesten pahoinvointiin tai naisvihaan, vaan näitä ongelmia tulee tarkastella paljon monisyisemmin ja rakenteiden tasolla.

Naisvihaa on meissä kaikissa, sillä elämme yhteiskunnassa, jonka rakenteet suosivat miehiä naisten yli. Yksi naisvihan ilmentymä ovat asenteet, jotka syyttävät naisia miesten ongelmista. Miesten yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat valtavia ongelmia, joista on tärkeää voida puhua. On kuitenkin vaarana, että keskustelu miesten seksikumppanin puutteen aiheuttamasta ahdingosta on sävyltään naisia syyllistävä. Tällöin harhaudutaan ongelman todellisista syistä ja sen korjaamisesta.

Monet ihmiset kaipaavat yhteyden kokemusta ja läheisyyttä enemmän kuin seksiä. Voi olla, että yksi syy, miksi miesten pahoinvointi näkyy suuremmin tilastoissa, on se, että naisilla on keskimäärin miehiä paremmat tunne- ja keskustelutaidot, jotka auttavat rakentamaan yhteyttä toisiin ihmisiin. Vaikka seksikumppani puuttuisi, yhteyden kokemusta voi saada ystävistä, perheenjäsenistä tai esimerkiksi työkavereista. Yhteiskunnassamme kyvyt rakentaa tunneyhteyttä jakautuvat kuitenkin epätasaisesti sukupuolten kesken, sillä tyttöjä kannustetaan jo lapsesta asti tunnetyöhön, samalla kun poikia saatetaan jopa kiusata herkkyyden näyttämisestä ja tunteista puhumisesta.

” Monet ihmiset kaipaavat yhteyden kokemusta ja läheisyyttä enemmän kuin seksiä.

Usein edellä mainituissa tilanteissa kiusaajina ovat toiset pojat, ja valitettavasti sama asetelma näkyy myös aikuisten kesken. Miesporukoissa voidaan ilkkua miehille, jotka näyttävät pehmeyttä. Ilkkumista saattavat kohdata myös ne miehet, jotka eivät ole löytäneet seksikumppania. Tämä toisten miesten arvostuksen puute voi aiheuttaa entistä enemmän stressiä miehille, jotka eivät ole löytäneet seksikumppania vaikka haluaisivat.

Yhteiskunnassamme on vallalla kapea ja tukahduttava mieskuva, joka aiheuttaa monille miehille pahaa oloa ja vaikeutta kokea yhteyttä muihin. Voi olla, että moni mies, joka kärsii seksikumppanin puutteesta, voisi elää siitä huolimatta onnellista elämää, mikäli voisi kokea yhteyttä ja läheisyyttä muilla tavoin toisiin ihmisiin, kuten ystäviin.

Kun me miehet puramme kovaa kuorta itsessämme sekä sallimme tunteista puhumista ja läheisyyden näyttämistä toisissamme, moni miesten yksinäisyyteen liittyvä ongelma saattaa lievittyä.

Arion Raudes

rap-artisti, psykologian kandidaatti

Tampere

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.