Väkivaltaiseen käytökseen ei ole halua, vaan toiveena on löytää lisää tapoja toteuttaa itseään.

Joona Räsänen kirjoitti (HS Vieraskynä 28.1.), kuinka seksiä vailla olevat miehet tulisi tunnistaa yhteiskunnallisena ongelmana. Kirjoituksessa jätettiin auki monta asiaa, joten koen tarvetta seurustelemattomana ja seksiä kokemattomana cis-miehenä kommentoida asiaa.

Seksin puutteesta ei pitäisi johtaa suoraa kausaalipäätelmää väkivaltaisuuden ja yhteiskunnallisen riskin kasvamiselle. Sekä väkivaltaisuuden että seksittömyyden taustalla voi olla jokin yhteisesti vaikuttava tekijä. Seksirikolliset ja kouluampujat voivat kokea seksittömyyden suurimpana tekijänä, mutta he ovat oletettavasti myös moniongelmaisia. Väkivaltaisuuteen liittyy ylipäätänsä syrjäytymiseen liittyviä tekijöitä. Seksittömyyden tuomien ongelmien taustalla voi myös olla yleensä läheisyyden puute.

Räsänen jätti avoimeen keskusteluun, mitä ongelmalle pitäisi yhteiskunnassa tehdä. Aikaisemmin Helsingin Sanomissa on tuotu esille ehdotuksia seksipalvelujen saamisesta sosiaalituen piiriin ja naisten houkuttelemisesta miesenemmistöisille seuduille. Seksin ostaminen ei kuitenkaan ratkaise tunnetason haasteita, eikä naisten kuulu ottaa vastuuta miesten ongelmista. Sosiaalisten ja tunnetaitojen edistäminen voisi ehkäistä niin syrjäytymistä kuin seksittömyyttäkin.

Syitä seksittömyydelle on varmasti useita. Itselläni taustalla on teini-iässä koettu rankka koulukiusaaminen, jonka tuoma tunnelukko jäi käsittelemättä. Vaikka tuntuu, että muut henkiset haasteet on nyt ylitetty, on juuri seksittömyydessä valtava stigman tuntu. Aiheen käsittelyssä olisi voinut auttaa esimerkiksi seksuaaliterapeutilla käyminen ja yleensä asiasta puhuminen, mutta tässä vaiheessa on jo kyynistynyt. Väkivaltaiseen käytökseen ei ole kuitenkaan halua, vaan toiveena on löytää lisää tapoja toteuttaa itseään.

27 v. ja neitsyt

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

