Omakotitalon myyjän oikeusturvassa on parantamisen varaa

Olisi aiheellista harkita, voitaisiinko vanhojen kohteiden kaupassa sallia vapaammin sopia myyjän vastuiden rajoittamisesta myös salaisten virheiden osalta.

Hannele Kerola ja Timo Rauhanen olivat (HS Mielipide 26.1.) huolissaan omakotitalon myyjän oikeusturvasta. Huoli on aiheellinen, vaikka luonnollisesti myös ostajan oikeudet tulee huomioida.

Myyjän oikeusturvan huomioimiseksi olisi aiheellista harkita, voitaisiinko vanhojen kohteiden kaupassa sallia vapaammin sopia myyjän vastuiden rajoittamisesta myös salaisten virheiden osalta. Oikein käytettyinä vastuunrajoituksilla voitaisiin estää ristiriitainen tilanne, jossa myyjä kantaa hinnanalennuksen muodossa vastuun riskien realisoitumisesta, mutta riskirakenteet kauppahinnassa huomioinut ostaja saa hyödyn riskien realisoitumatta jäämisestä.

Kiinteistön ostajan reklamaatiovelvollisuuden osalta on syytä huomata, että ostajan on aina ilmoitettava virheistä ja niihin perustuvista vaatimuksistaan kohtuullisessa ajassa virheiden havaitsemisesta. Viiden vuoden lopullinen takaraja reklamaatiolle koskee siten vain virheitä, joita ostajan ei olisi edes pitänyt havaita sitä aiemmin.

Joka tapauksessa on erikoista, että asunto-osakeyhtiömuotoisen omakotitalon kaupassa virheilmoituksen lopullinen takaraja on kaksi vuotta, mutta muun kuin asunto-osakeyhtiömuotoisen omakotitalon kaupassa viisi vuotta. Näin pitkän ajan jälkeen voi olla vaikeaa arvioida, onko rakenne ollut vaurioitunut jo kaupantekohetkellä, varsinkin jos kaupan jälkeen talossa on tehty muutostöitä. Myyjän oikeusturvaa parantaisi, jos molemmat määräajat yhdenmukaistettaisiin kahteen vuoteen.

Kirjoittajat katsovat, että hinnanalennusvaatimuksella ja todellisilla korjauskustannuksilla ei välttämättä ole mitään yhteyttä. Vaatia tietysti voi mitä vain, mutta tuomioistuinten ratkaisuissa todelliset korjauskustannukset ovat merkittävässä osassa hinnanalennusta määritettäessä. Niistä poikkeaminen tapahtuu enemmänkin myyjän kuin ostajan eduksi, koska korjaukset saattavat tuottaa hinnanalennuksen määrää laskevaa tasonparannusta rakenteiden uuden käyttöiän tai nykyaikaisten toteutustapojen muodossa.

Kirjoittajat kysyivät vielä, pitäisikö kiinteistökauppariidat aina ensin viedä kuluttajariitalautakunnan ratkaistaviksi. Siihen ei tulisi ryhtyä. Kuluttajariitalautakunnan käsittely on pelkästään kirjallista. Suurissa kiinteistökauppariidoissa esitetään laajasti kohteen kuntoa ja korjaustapoja koskevaa asiantuntijatodistelua. Erimielisyyden oikeudenmukainen ratkaiseminen edellyttää asiantuntijoiden suullista kuulemista, mukaan lukien vastapuolen oikeuden vastakuulusteluun.

Lisäksi uuden, vain suosituksen antavan oikeusasteen lisääminen prosessin alkuun pidentäisi riidan ratkaisemisen kokonaiskäsittelyaikaa ja kasvattaisi oikeudenkäyntikuluja entisestään.

Janne Palmula

asianajaja, varatuomari

Turku

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.