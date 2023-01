Onko koulun pakko kasvattaa suorittajia vai voisiko elämästä välillä myös nauttia?

Kasvatustieteen professori emeritus Timo Saloviita totesi (HS Mielipide 28.1.), että koulupäivässä on valtavasti tyhjää tilaa. Niin pitää ollakin! Kouluilo on se, joka kiinnittää oppilaat ja opettajat kouluun. Takuuvarma keino tuhota se on hävittää pienetkin mahdollisuudet vapaahetkille ja kohtaamiselle. Lisäksi tuo tyhjä tilakin on opettajan työtä, vaikka siinä kohdassa ei mitään akateemista sisältöä olisikaan.

Luokassani on opiskelun lomassa usein myös ihan rehellistä vapaa-aikaa. Työnteon ja huilaamisen jaksottaminen ja sen tajuaminen, että molempia tarvitaan, on mielestäni etenkin tehokkuutta ihannoivassa nykymaailmassa tärkeä opittava taito.

Kuka muuallakaan tekee tauotta töitä ja jos tekee, kuinka mielekästä elämää se on? Onko koulun pakko kasvattaa suorittajia vai voisiko elämästä välillä myös nauttia?

Mari Oiva

luokanopettaja, Helsinki

