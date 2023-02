Matokallion tuhoaminen olisi vastoin kaupungin omaa strategiaa.

Susanna Rahkamo puolusti (HS Mielipide 28.1.) Myllypuron jääurheilukeskuksen sijoittamista kaavailtuun paikkaan Matokalliolle. Hanke on varmasti tärkeä jääurheilulle, mutta jäähallille pitää löytää paikka, jossa sen alle ei jää merkittävää luontokohdetta ja alueen asukkaiden henkireikää.

Rahkamon mukaan halli toisi ratkaisuja liikkumattomuuden haasteeseen tarjoamalla lähialueen asukkaille matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia. Paikalla jo nyt oleva lähiluonto tarjoaa kuitenkin tasa-arvoisesti ilmaisia liikuntamahdollisuuksia kaikille alueen asukkaille.

Hallille on ehdotettu uutta sijoituspaikkaa Vuosaaren liikuntapuistosta, jossa olevaa tasamaan urheiluhallitonttia pitäisi vain vähän laajentaa kaavamuutoksella. Tontilla on avokenttää ja vesakkoa. Siellä ei siis ole Matokallioon verrattavia luontoarvoja. Aikaa kaavamuutoksen tekemiseen olisi. Hallia puuhaava yhtiö on itsekin myöntänyt, ettei sillä ole tiedossa, milloin hallin rakentamiseen olisi varaa.

Matokallion räjäyttämisen ja tontin tasoittamisen on arvioitu maksavan kaksi miljoonaa euroa. Siirto toiseen paikkaan voisi helpottaa hankkeen käsistä karanneiden kustannusten kanssa.

Halliyhtiö mainostaa hankettaan ekologisena, mutta luontoa tuhoava hanke ei voi lähtökohtaisesti olla ekologinen. Kaupunkistrategian mukaan Helsinki vaalii arvokasta luontoaan ja vahvistaa metsäverkostoaan kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Matokallion tuhoaminen olisi vastoin kaupungin omaa strategiaa.

Vaikka hallihanke viivästyisikin hieman, asia kannattaa suhteuttaa kallion ikään. Uutta ikikalliota ei Helsinkiin saada, vaikka virhe myöhemmin tajuttaisiinkin. Nyt on aika katsoa pitkälle ja etsiä hallille järkevämpi paikka. Vaihtoehto on jo tarjolla.

Juha-Pekka Vanhatalo

Myllypuro, Helsinki

