Ammatillisessa koulutuksessa tulisi nykyistä paremmin huomioida työelämässä tapahtuva kehitys.

Ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön saatavuus on muodostumassa monien yritysten toiminnan ja kasvun esteeksi. Vaikka työttömiä on edelleen paljon, useilla työelämän aloilla on osaavista työntekijöistä jo suoranainen pula. Toisaalta on olemassa paljon ammatteja, joissa lisähenkilöstön tarvetta ei ole tai henkilöstön tarve vähenee. Monilla työelämän aloilla kysyntä ja tarjonta eivät enää kohtaa.

Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden turvaaminen aiheuttaa lähivuosina ammatilliseen koulutukseen monia kehittämistarpeita. Tavoitteeksi tulisi asettaa, että ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen vastaisi mahdollisimman hyvin uudistuvan työelämän vaatimuksia ja tarpeita. Niillä ammattialoilla, joilla henkilöstön tarve lisääntyy, tulisi oppilaspaikkoja lisätä. Toisaalta aloilla, joilla henkilöstön tarve on pienentynyt, oppilaspaikkoja voidaan vähentää.

Peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen siirtyvien opiskelijoiden osaamisen lähtötasossa on eroja. Ammatillisen koulutuksen järjestämisessä tulisi huomioida, että hyvän ammatillisen osaamisen saavuttaminen ei toteudu kaikkien opiskelijoiden kohdalla aivan samalla tavalla.

Etäopetus ei ole osoittautunut tutkintotavoitteiden saavuttamisessa niin tehokkaaksi kuin on arvioitu. Ammattiopintonsa keskeyttäneet ovat yleensä hitaammin edistyneitä opiskelijoita. Tämä tulisi ottaa huomioon oppilaitoksissa annettavien lähiopetustuntien määrässä ja kohdentamisessa sekä koulutuksen sisällössä. Nuorten syrjäytymisriskiä tulisi voida vähentää koulutuksessa tuntuvasti, sillä nuorten syrjäytyminen tulee yhteiskunnalle hyvin kalliiksi.

Juha Sipilän (kesk) johtama hallitus suoritti toisen asteen ammatilliseen koulutukseen suuria menoleikkauksia. Niistä vain pieni osa on peruttu myöhemmin. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen rahoitus on siten valitettavasti supistunut, mikä on tullut näkyviin koulutuksen järjestäjien toiminnassa. Määrärahojen leikkaukset heikensivät monien koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia toteuttaa laadukasta työelämän tarpeisiin sopivaa ammatillista koulutusta.

Kokonaisvastuu ammatillisesta koulutuksesta tulee edelleen säilyttää koulutuksen järjestäjillä. Sitä ei voida siirtää yrityksiin ja työpaikoille.

Tulevan eduskuntavaalikauden aikana ammatillisen koulutuksen rahoitusta ei pitäisi missään tapauksessa enää pienentää. Valtiontalouden säästökohteet pitää tulevalla vaalikaudella löytää jostain muualta kuin ammatillisesta koulutuksesta.

Ammatilliseen koulutukseen käytettävä rahoitus on sijoitus tulevaisuuteen. Sillä turvataan koulutukseen osallistuvien nuorten ja aikuisten valmiudet ja osaaminen työelämän ammatteihin.

Kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitäminen, työelämän muutokset ja nuorisoikäluokkien pienentyminen vaativat valtiolta lisää toimia. Ammatillisessa koulutuksessa tulisi nykyistä paremmin huomioida työelämässä tapahtuva kehitys niin, että yritykset voivat rekrytoida palvelukseensa osaavaa henkilöstöä.

Ammattinsa hallitseva osaava henkilöstö on yrityksille nyt ja tulevaisuudessa keskeinen voimavara, jonka avulla voidaan parantaa myös tuottavuutta ja talouskasvua.

Antti Mattila

talousneuvos, Porvoo

