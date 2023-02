Annantalo on hylkäämässä nykyiset oppilaansa

Harrastuksen pitkäkestoisuus on lapsen etu.

Lasten ja nuorten taidekeskus Annantalo kertoi viime viikolla (HS 25.1.) suunnitelmistaan lopettaa pitkäkestoiset harrastusryhmät ja tarjoaa vaihtoehdoksi tilalle lyhyitä kursseja. Suunnitelmat yllättivät täysin niin Annantalossa opiskelevat lapset ja nuoret kuin heidän opettajansakin.

Annantalo perustelee muutosta sillä, että yhä useamman lapsen pitäisi päästä taideharrastuksen pariin ja tarjoaa ratkaisuna siihen lyhytkestoisia kursseja. Samalla palkattaisiin 12 täysipäiväistä taidekasvattajaa. Todellisuudessa usealta kymmeneltä Annantalon nykyiseltä opettajalta loppuisivat samalla työt (HS 27.1.).

Pitkäjänteinen ja jatkuva opetus tuo lapsille syviä ystävyyssuhteita, kerryttää taitoja ja tuo itsevarmuutta sekä onnistumisen ja oppimisen kokemuksia. Lapset saavat pitkäkestoisessa taideopetuksesta itsevarmuutta toteuttaa itseään sekä uskoa omiin taitoihinsa. Annantalolla harrastavat lapset ja nuoret ovat sitoutuneita harrastukseensa: monilla voi olla takana jo vuosia taideopiskelua Annantalolla tutun opettajan ja ryhmän kanssa.

Lasten taidekeskuksena ja tavoitteellisen taideopetuksen keitaana Annantalo on ainutlaatuinen. Talon taitavat taidekasvattajat ja -opettajat tekevät upeaa työtä. Annantalo on paikka, joissa lapsiin suhtaudutaan aktiivisina, luovina ja taitavina toimijoina, ja he saavat toteuttaa ammattilaisten tuella omia visioitaan. Helsingin kaupungin suunnitelmat uhkaavat tuhota tämän työn.

Erityisen harmillisena me vanhemmat pidämme sitä, että kaupunki ei ole osallistanut suunnitelmiinsa missään vaiheessa Annantalolla harrastavia lapsia ja nuoria. Annantalon arvoja ovat saavutettavuus, tasavertaisuus, lapsilähtöisyys, avoimuus ja taiteen läsnäolo, mutta käytännössä lasten ja nuorten toiveet, tarpeet ja ajatukset eivät suunnitelmissa paina mitään – niitähän ei ole edes kysytty.

Nykyisille taideoppilaille on aiheutettu huolta ja surua oman rakkaan harrastusryhmän lakkauttamisesta. Lapsia ja nuoria koskevissa päätöksissä pitää ottaa huomioon ne, joita päätökset koskevat. Vielä ei ole liian myöhäistä muuttaa suuntaa.

Anni Norring

Anu von Lode

Annantalon oppilaiden vanhempia

