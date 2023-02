Yhteistyö tukee pieniä aloja.

Klassillisten kielten asiantuntijat Timo Korkiakangas, Laura Nissin ja Ville Vuolanto ilmaisivat huolensa latinan ja kreikan kielten opetuksesta ja tutkimuksesta yliopistoissa (HS Mielipide 28.1.).

Kirjoittajat esittivät, että Helsingissä alalla on yksi professori. Näiden kielten aloilla on kuitenkin kolme professuuria, joista yhdessä on täysi professori ja kaksi on täytetty nykyisen urapolkumenettelyn mukaisesti: tehtävään otetaan apulaisprofessori, joka pätevöitymisen ja arvioinnin kautta voi edetä täyteen professuuriin. Kun vuoden 2013 jälkeen professuureja on täytetty näin, on syntynyt tilastoharha myös professuurien – ei siis vain professorien – vähenemisestä.

Kaikilla laskutavoilla klassillisissa kielissä, kuten useimmilla humanistisilla aloilla yleensäkin, on toki pieni henkilökunta. Tieteenalat eivät kuitenkaan toimi omina erillisinä saarekkeinaan vaan yliopisto on luonteensa mukaisesti universitas, kokonaisuus, jossa eri alojen edustajat tekevät yhteistyötä.

Latinaa ja kreikkaa opetetaan osana kielten tutkinto-ohjelmaa. Klassillisten kielten tutkijat tekevät menestyksekkäästi yhteistyötä tutkimuksessa kielitieteen ohella myös muiden antiikintutkijoiden, esimerkiksi, arkeologien, filosofien, teologien sekä taiteiden, kirjallisuuden, historian ja yhteiskunnan tutkijoiden kanssa.

Toivon, että uudet päättäjät ymmärtävät laaja-alaisen koulutuksen ja tutkimuksen arvon. Vielä on tuoreessa muistissa karmaisevia kokemuksia yliopistorahoituksen leikkauksista, joiden seurauksista yliopistot ovat hädin tuskin toipuneet.

Ennen sanottiin, että Suomessa on puuta ja päätä. Enää ei ole puusta vaurauden lähteeksi, joten jäljellä on vain pää. Onkin välttämätöntä pitää yllä yliopistokoulutusta ja perustutkimusta, samalla kun on turvattava koko koulutusketju varhaiskasvatuksesta yliopistoihin.

Pirjo Hiidenmaa

dekaani, humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopisto

