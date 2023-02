Lastensuojelun jonoa on purettava kiireellisesti

Sosiaalityöntekijävajeen takia kaikille asiakkaille ei pystytä nimeämään omaa sosiaalityöntekijää.

Helsingin Sanomat uutisoi (26.1.) Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella olevan ainakin sata lasta jonottamassa lastensuojeluun ilman että he ovat kenenkään nimetyn sosiaalityöntekijän vastuulla. Haluamme täsmentää tätä tietoa oikean tilannekuvan saamiseksi, sillä tarkempi luku on yli 250 lasta. Sosiaalityöntekijävajeen takia kaikille asiakkaille ei pystytä nimeämään omaa sosiaalityöntekijää.

Jonoa on myös yksikössä, jossa tehdään palvelutarpeen ja lastensuojelutarpeen arviointeja. Siellä jonossa on myös suunnilleen samanlainen määrä lapsia. Jonotilanne kyseisessä aiemmin Vantaan kaupungin alla toimineessa palvelutarpeen ja lastensuojelutarpeen arvioinnin yksikössä on jatkunut useampia vuosia.

Priorisointia tehdään sekä kiireelliset asiat ja palvelut hoidetaan. Pidempään jonottavat asiakkaat saavat usein nopeammin apua vain tilanteen riittävästi vaikeutuessa. Tällöin ollaan jo tietyllä tavalla myöhässä. Tilanne on riskialtis, sillä kaikkien jonottavien lasten ajankohtaisesta tilanteesta ei tiedetä välttämättä mitään.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminta on alkanut vuodenvaihteessa. Uuden hyvinvointialueen tulee ottaa prioriteetikseen etsiä kiireellisesti vihdoin toimiva ratkaisu hyvinvointialueella asuvien lasten lastensuojelutarpeen arvioinnin- ja lastensuojelun tarpeessa olevien lasten jonojen purkamiseen. Jo aiemmin ennen hyvinvointialueen toiminnan alkamista kokeillut ratkaisumallit eivät ole olleet riittäviä.

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijät

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

