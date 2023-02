Vanhainkodeissa ei haluta katsoa väkivaltaisia pyssyohjelmia.

Työssäni olen nähnyt, kuinka vanhusten päivät täyttyvät televisionkatselusta. Heille on tärkeää seurata uutisia, mutta mielellään he katsoisivat muitakin ohjelmia. Olen kysellyt mitä he katselivat, jos saisivat päättää. Vastauksena mainittiin erilaiset luonto-ohjelmat, Rintamäkeläiset, Metsolat, Soittorasia, Puhtaat valkeat lakanat, Ruusun aika, Mummo, Musta ori ja Lassie.

Vanhukset menevät usein ajoissa nukkumaan, usein kahdeksan maissa. Olisi toivottavaa, että ohjelmat tulisivat aiemmin kuin iltamyöhällä. Usein törmää siihen, että televisio on auki ja sieltä tulee väkivaltaisia pyssyohjelmia, joista vanhukset eivät välitä.

Kotimaiset ohjelmat, joissa puhutaan suomea, ovat toivottuja. Vanhat kotimaiset elokuvat ovat mukavia, mutta vanhukset kertovat nähneensä ne jo moneen kertaan.

Sairaiden ja vanhusten laadukkaaseen ajanviettoon television äärellä olisi tärkeää panostaa. He eivät useinkaan itse pysty valitsemaan maksullisia kanavia, joten heidän on tyydyttävä tarjontaan. Heiltä itseltään pitää kysyä, mitä he haluavat katsoa.

Jaana Paavola

sairaanhoitaja, Joutsa

