Suomi tulee seuraavina vuosikymmeninä kokemaan ennätyksellisen nopeaa ympäristönmuutosta.

Uutiset täyttyvät ympäristöaiheilla. Ilmasto muuttuu. Lajisto muuttuu. Unohtuu helposti, että kaikki tämä tieto pohjautuu havaintoihin.

Ympäristön osalta saamme tosiasioita selville vain havainnoimalla luontoa paikan päällä. Onneksi aiemmat sukupolvet ovat olleet viisaita. Meillä on vuosikymmenien pituisia havaintosarjoja luonnosta.

Nyt ymmärrämme, että arktiset alueet lämpenevät neljä kertaa maapallon keskilämpötilaa nopeammin. Lajien levinneisyysalueet siirtyvät pohjoisemmaksi. Kuivuus haittaa merkittävästi metsän kasvua.

Valtio, elinkeinoelämä ja kaupungit laativat ohjelmia edistämään tavoitteita ilmastonmuutoksen ja lajikadon hillitsemiseksi. Samalla tunnustamme, että meiltä puuttuu ymmärrystä käytännön toimista tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös toimien vaikuttavuus täytyy todentaa. Nämä tarvitsevat havaintoja ja tutkimusta.

Suomi on keskiössä tutkittaessa pohjoista ympäristönmuutosta. Kahden keskeisen ilmastoa, biosfääriä ja meriä havainnoivan eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin päämaja on Suomessa. Meidän kokoamme suurempi rooli näissä yhteyksissä pohjautuu kattavaan havaintoverkostoomme. Verkoston tärkeä kivijalka on yliopistolliset tutkimusasemat.

Yliopistoilla on paine suoriutua ydintoiminnoista mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tulevaisuus on turvattu niiden asioiden osalta, jotka hyödyttävät suoraan mahdollisimman paljon omaa tutkimusta. Häviäjänä ovat pitkäaikaiset havainnot. Ne hyödyttävät laajasti yhteiskunnan eri toimijoita.

Pahimmassa tapauksessa havaintosarjojen keskittymiä, tutkimusasemia, uhkaa lakkauttaminen. Nyt tällaista keskustelua käydään Turun yliopiston Kevon ja Seilin tutkimusasemien osalta.

Karkea laskelma kertoo, että yliopistojen havainnointiverkostoon on vuosikymmenten varrella sijoitettu sata miljoonaa euroa. Havaintoja on jatkettu jopa aikana, jolloin on ollut pula leivästä. Tämän sijoituksen arvo on kultaakin kalliimpaa nyt, kun ympäristö ei ainoastaan muutu vaan myös muutoksen nopeus vaikuttaa kiihtyvän.

Suomen on turvattava tämän verkoston tulevaisuus. Kymmenen miljoonaa euroa vuodessa riittää nykyisten havaintojen ylläpitoon. Yhteiskunnallisesti puhutaan pienistä rahoista. Yksittäisille toimijoille nämä ovat isoja summia.

Mikään taho ei ota täyttä vastuuta havaintojen ylläpidon rahoituksesta, ja yliopistot ovat ottaneet sen hyväntahtoisesti vastuulleen kuitenkin riittämättömin resurssein. Ainoa pitkän aikavälin kestävä ratkaisu turvata havaintosarjat Suomessa on tehdä se suoran valtion rahoituksen kautta.

Suomi tulee seuraavina vuosikymmeninä kokemaan ennätyksellisen nopeaa ympäristönmuutosta. Se vaikuttaa meihin jokaiseen. Niin yksittäisinä kansalaisina kuin yhteiskunnan eri sektoreiden kautta. Emme pysty parantamaan tilannetta, jos emme ymmärrä muutosta. Emme ymmärrä muutosta, jos emme havaitse sitä.

Jouni Heiskanen

filosofian tohtori

Biologisten tutkimusasemien johtaja

Timo Vesala

meteorologian professori

Ilmakehätieteiden keskus

Helsingin yliopisto

