Transihmisten oikeudet on turvattava ikään katsomatta

Nykytiedon mukaan lapsi tai nuori ei pysty tahdonalaisesti vaikuttamaan siihen, mihin sukupuoleen hän samaistuu.

Helsingin Sanomissa haastateltiin (28.1.) Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) ylilääkäriä Riittakerttu Kaltialaa translasten ja -nuorten tilanteista. Juttu antoi kapean kuvan uuteen translakiin liittyvistä kysymyksistä.

Toisin kuin juttu antoi ymmärtää, useat lääketieteen ja hyvinvoinnin asiantuntijat ovat valmistelun aikana kritisoineet lain täysi-ikäisyysvaatimusta. Lapsen oikeuksien huomioimista ovat penänneet muun muassa Hus, osa Taysin muista psykiatreista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Psykologiliitto ja Väestöliitto.

Laissa on kyse hallinnollisesta prosessista sukupuolimerkinnän korjaamiseksi, ei lääketieteellisistä toimenpiteistä. Uudistus erottaa nämä toisistaan ja murtaa sukupuolen moninaisuuden patologisoimisen historiaa.

Viime kädessä oman sukupuolen ilmentämisessä on kyse itsemääräämiseen ja yksityiselämään liittyvistä oikeuksista – myös lapsilla ja nuorilla. Nykytiedon mukaan lapsi tai nuori ei pysty tahdonalaisesti vaikuttamaan siihen, mihin sukupuoleen hän samaistuu. Hänelle on annettava tilaa kehittyä ja on hyväksyttävä, että käsitys omasta sukupuolesta voi muuttua.

YK:n sateenkaariasiantuntijan mukaan kategorinen sukupuolen juridisen vahvistamisen kieltäminen alle 18-vuotiailta voi altistaa syrjinnälle ja väkivallalle. Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta valtioiden tulee pohjata sääntely YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen artikloihin lapsen edusta, syrjimättömyydestä sekä lapsen kuulemisesta ikänsä ja kypsyystasonsa mukaisesti.

Kansanedustajien on keskiviikkona äänestettävä itsemääräämisoikeutta kunnioittavan translain puolesta. Lisäksi heidän on hyväksyttävä lausuma, joka varmistaa translasten ja -nuorten oikeuksien turvaamisen tulevaisuudessa.

Translapset ja -nuoret sekä heidän läheisensä ansaitsevat kyseenalaistamisen sijaan ihmisarvon kunnioitusta.

Matti Pihlajamaa

asiantuntija, Amnesty International Suomen osasto

