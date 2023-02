On käsittämätöntä, että joillakin hyvinvointialueilla on paljon tiukemmat kriteerit saada omaishoidon tukea kuin toisilla.

Omaisen hoitaminen kotona on yhteiskunnalle edullinen hoitomuoto.

Väestömme ikääntyy kovaa vauhtia. Laitospaikat ovat lujassa ja kalliita. Siksi hyvinvointialueiden tulisi kannustaa niitä, jotka haluavat hoitaa omaisensa kotona. On käsittämätöntä, että joillakin hyvinvointialueilla on paljon tiukemmat kriteerit saada omaishoidon tukea kuin toisilla. Monessa kunnassa pääsy viralliseksi omaishoitajaksi on työn ja tuskan takana.

Omaishoidon tuki on pieni raha, josta verottaja ottaa osansa. Luulisi yhteiskunnan auttavan mielellään omaishoitajia, jotka usein jaksamisensa äärirajoilla hoitavat omaistaan ympärivuorokautisesti. Palvelutalojen paikat ovat vähentymässä, joten omaisen hoitaminen kotona on paitsi äärimmäisen arvokasta työtä myös yhteiskunnalle edullinen hoitomuoto.

Seuraavan hallituksen tehtäviin kuuluu mielestäni tehdä konkreettisia muutoksia omaishoitajalakiin. Tuen myöntämisen kriteerit on saatava yhtenäisiksi koko maassa sekä verovapaus omaishoidon tukimuotoihin.

Marja Vilkama

Lahti

