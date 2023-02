Finnkino toteuttaa vastuullista anniskelupolitiikkaa.

Tobias Zilliacus kirjoitti (HS Mielipide 27.1.) Finnkinon anniskelunäytösten rajaavan lapset, nuoret ja perheet pois elokuvista. Tämän lisäksi kritiikkiä sai myös Suomen alkoholilainsäädäntö.

Finnkinolle on aina ollut tärkeää, että elokuvat tavoittavat eri kohderyhmät mahdollisimman laajasti. Vuosittain Finnkinon elokuvateattereissa ensi-illan saa noin 200 erilaista elokuvaa. Suomen elokuvateattereissa, kuten myös Finnkinolla, ikärajattuja anniskelunäytöksiä on esitetty vuoden 2017 alkoholilain muutoksesta lähtien.

Anniskelunäytösten osuus ohjelmistosta on keskimäärin vain noin kymmenen prosenttia. Ohjelmiston suunnitteluun vaikuttavat muun muassa kävijämäärät, ensi-illat, elokuvien kohderyhmät ja salikapasiteetti. Päätöksenteon pohjana Finnkino käyttää erilaisten ennusteiden lisäksi myös esimerkiksi asiakaskäyttäytymiseen perustuvaa tutkimustietoa.

Zilliacuksen mainitsemaa Hamsterit-elokuvaa on Finnkinon teattereissa esitetty noin tuhat kertaa, joista alle sadassa on ollut anniskelua. Elokuvien katsojaikärajat eivät aina ole suorassa suhteessa elokuvien kävijäkohderyhmiin. Siksi anniskelunäytöksiäkään ei ole järkevä suunnitella pelkästään ikärajojen perusteella. Vaikka Hamsterit-elokuvan ikäraja on seitsemän vuotta, kyseisen elokuvan kävijöistä valtaosa on kuulunut Finnkinon iäkkäimpiin kohderyhmiin.

Finnkinon elokuvateattereissa ei ole esiintynyt merkittäviä anniskeluun liittyviä ongelmia. Finnkino tekee tiivistä yhteistyötä anniskelua valvovien viranomaisten kanssa ja noudattaa kaikkia lainsäädännön vaatimuksia.

On totta, että Suomen alkoholilainsäädäntö voisi kohdella anniskelua toteuttavia toimijoita tasapuolisemmin. Nykytilanteessa anniskelualueeksi ei saa hyväksyä urheilu-, liikunta-, musiikki- tai muun niihin verrattavan tapahtuman yleistä katsomotilaa, ellei sitä ole varattu yksinomaan 18 vuotta täyttäneille. Tästä huolimatta alaikäiset ovat kuitenkin tervetulleita useimpiin anniskelua toteuttaviin ravintoloihin ilman vaadittavia ikärajoja.

Finnkino on vastuullinen toimija myös anniskelussa. Kuluttajat eivät tule elokuvateatteriin päihtymään vaan nauttimaan hyvästä elokuvasta ja lasillisesta viiniä tai olutta. Anniskelunäytöksissä käy myös paljon asiakkaita, jotka eivät nauti lainkaan alkoholia. Voisikin todeta, että elokuvateattereissa anniskelu on ollut askel kohti vastuullisempaa ja kohtuullisempaa alkoholikulttuuria, johon Suomessa tulisi pyrkiä laajemminkin.

Tapio Partanen

Food and Beverage Manager, Finnkino oy

