Äidin ja lapsen välinen suhde on maailman tärkein, eikä lastaan rakastava äiti halua tämän tärkeän suhteen koskaan rikkoutuvan.

Helsingin Sanomien juttu (30.1.) nosti päivänvaloon tärkeän vaietun aiheen: aikuisen lapsen ja läheisen perheenjäsenen välisen tulehtuneen suhteen.

Vääristyneet ja paisuneet mielikuvat menneistä ajoista voivat muodostaa ongelman rakkaiden ihmisten välille. Asian kokeneena äitinä voin vakuuttaa, että tällainen draama satuttaa, sairastuttaa ja on kuin loinen, jota ei saa pois elämästä rationaalisella ajattelulla. Siitä ei voi puhua ulkopuolisten kanssa, koska he vähättelevät ja vetäytyvät eivätkä usko kertomusta todeksi.

Aikuisen lapsen etääntymiselle ei löydy selitystä eikä ratkaisun avaimia, jotka yleensä laukaisevat solmuun menneitä ihmissuhteita. Hänelle ei voi soittaa eikä häntä voi pyytää lounaalle, koska hän ei vastaa puhelimeen eikä viesteihin. On surullista, että tilannetta hallitsee yksi perheenjäsen, mutta märkä viltti lepää koko perhekunnan harteilla, ja välillisesti kaikki voivat pahoin.

” Pahinta on, jos asiasta vaietaan.

Äidin ja lapsen välinen suhde on maailman tärkein, herkin ja merkityksellisin, eikä lastaan rakastava äiti halua tämän tärkeän suhteen koskaan rikkoutuvan. Epäselvistä asioista pitäisi voida aina keskustella ja yrittää löytää yhteisymmärrys molemmin puolin. Pahinta on, jos asiasta vaietaan, eikä äiti edes saa tietää, mikä hänen aikuisen jälkeläisensä mieltä painaa tai mitä hän on tehnyt lapsensa mielestä väärin. Tilanne vaikuttaa epäreilulta äidin silmin, eikä jälkeläinenkään selvästi tunne oloaan onnelliseksi.

Psykoterapiat eivät valitettavasti laukaise pattitilannetta, jos hoidettavana on vain jälkeläisen yksipuolinen kokemus. Syyllisyydentunne äidin mielessä voi kasvaa kestämättömäksi, vaikka syyllisiä ei edes olisi olemassa. Stressi lisääntyy ja fyysiset sairaudet uhkaavat. Vakavaksi kriisiksi muodostunut kahden perheenjäsenen välinen harhainen muistikuva yhdessä eletystä elämästä ei laukea, vaan jatkuu tulehtuneena jopa vuosia. Asioilla voi olla täysin looginen selitys, joka pitäisi kahden kesken purkaa tai vaikka terapeutin avustuksella.

”Puhumalla asiat paranevat” on vanha suomalainen sanonta, ja se pätee myös nykyisessä digitaalisessa ympäristössämme. Ihmisten pitäisi opetella purkamaan arkisia asioitaan keskustelemalla ja muistelemalla yhdessä menneitä aikoja – myös nauramalla. Elämme vähän turhan vakavaa aikaa. Lapsen silmin asiat ovat voineet näyttää erilaiselta kuin vanhemman silmin, ja siihen voi olla omat tärkeät syynsä. Olemme kaikki vain ihmisiä virheinemme, eikä menneistä ajoista voi tuomita kumpaakaan osapuolta.

Keskustelun kautta voi rakentua terve tasavertainen ihmissuhde. Sitä ahdistavaan tilanteeseen ajautunut kunnon äiti sydämessään toivoo.

Aikuisen lapsen äiti

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.