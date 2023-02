Mitä suuremman manifestin tipattomasta tammikuustaan tekee, sitä todennäköisemmin on päihderiippuvainen.

Saska Saarikoski kirjoitti (HS 1.2.) tipattoman tammikuun loppumisesta ja suhteestaan päihteiden käyttöön. Suurin osa median päihdekeskustelusta käydään kulutuksesta, josta puuttuu addiktion näkökulma.

Lukujen valossa sadattuhannet suomalaiset ovat taas viettäneet tipatonta tammikuuta. Suurimmalle osalle se on terveellistä ja turvallista, hyvin monille juoville alkoholisteille ei. Kun riippuvuussairauteen (alkoholismiin) sairastunut viettää tipatonta, hän kärsii usein kuivahumala-oireyhtymästä. Nimi on hyvin kuvaava jo itsessään. Se kertoo, ettei alkoholisti juuri silloin ole humalassa, mutta käyttäytyy kuin olisi. Kuivahumalainen myrkyttää ilmapiirin. Mitä suuremman manifestin tipattomasta tammikuustaan tekee, sitä todennäköisemmin on päihderiippuvainen.

Sadoissatuhansissa kodeissa tiedetään, että kuiva kuukausi oikeuttaa alkoholistin juomaan 11 kuukautta vuodesta. Tipatonta tammikuuta seuraa helmikuun helvetti. Tipattomuudellaan alkoholisti osoittaa itselleen ja lähipiirilleen, että hän hallitsee juomisensa, eikä ongelmaa ole. Kieltosairaudessa juomisen syy on aina muissa, ja se on tullut taas kerran todistettua.

Christer Schoultz

Helsinki

