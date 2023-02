Kirjan ylivoimaisesti tärkein arvo on se, että lukeminen lisää kykyä abstraktiin ajatteluun.

Näinä päivinä puhutaan paljon lasten ja nuorten oppimisongelmista. Oppimiseen ei ole oikotietä – ei edes digiaikana. Oppiminen on uuden asian omaksumista, ja uuden asian omaksuminen edellyttää syvää keskittymiskykyä, hyvää lukutaitoa ja luetun ymmärtämistä sekä kykyä täsmälliseen itsensä ilmaisuun kirjallisesti. Kun hallitsee kielen, hallitsee mielen – ja maailman.

Nykyajan hektinen some-elämä edustaa lyhytjännitteisyydessään kaikkea tämän vastakohtaa. Meidän pitää ymmärtää, että lapsen ja nuoren aivot ovat plastinen elin, ne muokkautuvat koko ajan käytön mukana, sekä hyvään että huonoon suuntaan.

Kirja on radikaali vastapaino älykännyköiden lyhytjänteiselle dopamiinimaailmalle. Kirja opettaa keskittymään. Se lisää lukutaitoa ja sanavarastoa ja edesauttaa luetun ymmärtämistä. Kirjan ylivoimaisesti tärkein arvo on se, että lukeminen lisää kykyä abstraktiin ajatteluun. Ja abstrakti ajattelukyky on luovan ajattelun syvintä ydintä. Sitä syvintä ydintä, mihin tekoäly ei kykene – toistaiseksi.

Heikki Ojanen

kirjailija, Espoo

