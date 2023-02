Espoossa lapsiperheen on vaikea pärjätä ilman autoa

Jalkakäytävien huono huolto ja joukkoliikenteen hinnoittelu ajavat perheemme auton hankintaan. Olemme yrittäneet pärjätä Espoossa lapsiperheenä ilman autoa. Talvella rattaita hangessa ja aurausvallien yli puskiessani olen katunut tätä päätöstä. Autolla pääsisi perille vähemmällä hiellä ja harmituksella.

Kertalipun hinta on niin kallis, että käväiseminen muutaman metropysäkin päässä on julkisella liikenteellä täysin järjetöntä, kun vastaavan matkan polttoainekustannukset eivät olisi euroakaan. Metro ei myöskään vie perille asti ja kulkee, todennäköisesti, harvennetuin vuorovälein. Kirsikkana kakussa Tapiolan länsipuolella saadaan nauttia puolet huonommasta palvelusta, koska jostain syystä kaikki metrot eivät kulje Kivenlahteen. Hinta on kuitenkin sama.

Jos ihmisten halutaan käyttävän joukkoliikennettä, sen pitää olla kohtuullisen hintaista ja palvelutasoltaan riittävän hyvä. Nyt se ei ole kumpaakaan. Jos ihmisten halutaan pyöräilevän ja kävelevän autoilun sijaan, sen pitää olla mahdollista ympäri vuoden. Nyt se ei ole. Jos mekin hankimme auton, emme käytä joukkoliikennettä enää hyvänkään sään aikaan. Toki kaikkine kustannuksineen autoilu on kalliimpaa, mutta rahoilleen saa sentään vastinetta.

Ville Roitto

Espoo

