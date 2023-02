Ympäri Suomea on tullut ilmoituksia, että työpajojen yksikköjä tai koko toiminta lopetetaan.

Hyvinvointialueet käynnistivät toimintansa tammikuun alussa, ja sote-uudistuksen vaikutukset alkavat konkretisoitua työpajakentällä. Työpajojen yleisin toimenpide, kuntouttava työtoiminta, siirtyi kunnista hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Ympäri Suomea on nyt tullut ilmoituksia, että työpajojen yksikköjä tai koko toiminta lopetetaan.

Alasajo koskee useimmiten kunnallisia työpajoja, mutta mukana on myös kolmannen sektorin toimijoita. Kyse on pienistä kunnista kasvukeskusten ympärillä. Uudistuksen seurauksena osa kunnallisista työpajoista siirtyi kokonaan hyvinvointialueille. Suurin osa nuorten työpajoista jäi edelleen kuntiin, mutta ne menettivät kuntouttavan työtoiminnan valtion korvauksen. Tämä on heikentänyt työpajojen toimintaedellytyksiä ja johtanut paikoin toiminnan alasajoon.

Hyvinvointialueet hankkivat kuntouttavaa työtoimintaa työpajoilta myös kilpailutusten kautta. Joillakin alueilla kilpailutukset on toteutettu niin myöhässä, että asiakkaille on tullut usean kuukauden katkoksia palveluun. On myös alueita, joilla palveluihin ei ole ohjattu palvelutarpeessa olevia asiakkaita, koska ohjaamiselle ei ole saatu luotua uusia rakenteita. Lisäksi monella hyvinvointialueella on käynnissä myös työpajahenkilöstöä koskevia muutosneuvotteluja.

” Osalla alueista kunnallisen työpajatoiminnan asema on epäselvä.

Useilla kunnallisilla työpajoilla ei ole enää tarjolla arjenhallintaa vahvistavia matalan kynnyksen työpajapalveluita. Monet työpajat ovat laatineet asiakkaiden kanssa omia sopimuksia, jotka palvelupuutetilanteessa turvaavat tuen jatkumisen. Rakenteet eivät kuitenkaan ole kunnossa. Osalla alueista kunnallisen työpajatoiminnan asema on epäselvä: työpajatoimijat eivät tiedä, kuuluuko heidän pajansa hyvinvointialueelle vai kuntaan ja voidaanko asiakkaille tarjota kuntouttavaa työtoimintaa.

Sote-uudistukseen liittyvää lakipakettia hyväksyttäessä eduskunta edellytti, että työpajatoimintaa tulee pystyä jatkossakin toteuttamaan poikkihallinnollisesti ja asiakaslähtöisesti. Tämä ei ole nyt toteutumassa kaikilla alueilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työpajatyöryhmän selvitys julkaistiin tammikuussa. Ratkaisuksi nostetaan hyvinvointialueiden ja kuntien välinen horisontaalinen yhteistyö sekä uusi työpajatoiminnan toimenpide. Lopettamispäätöksiä on kuitenkin ehditty jo tehdä.

On huolestuttavaa, että keskeinen nuorten syrjäytymistä ehkäisevä ja työllisyyttä edistävä palvelu on jäänyt sote-uudistuksessa vaille riittävää huomiota, ja heikossa asemassa olevia on pudotettu palveluiden ulkopuolelle.

Horisontaalisen yhteistyön mahdollisuuksista tulee nyt neuvotella hyvinvointialueilla ja kunnissa. Kilpailutuksissa on varmistettava palvelut ilman katkoksia. Uusi työpajatoiminnan toimenpide pitää nostaa tulevaan hallitusohjelmaan. Työpajatoimintaan panostaminen on investointi hyvinvointiin ja työllisyyteen. Se on turvattava lähipalveluna myös pienissä kunnissa.

Reetta Pietikäinen

Tarja-Liisa Riipinen

asiantuntijoita

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

