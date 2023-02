Kuntoportaissa ei ole talvikunnossapitoa eikä niissä saa käyttää nastakenkiä.

Portaiden nouseminen on erinomaista liikuntaa. Se vahvistaa alavartalon suuria lihaksia ja hengityselimistöä. Samalla hapenottokyky paranee. Liikunnan harrastamisella on suora yhteys myös mielenterveyteen.

Kuntoportaissa ei ole talvikunnossapitoa, mikä on sinänsä harmi mutta tässä julkistalouden tilanteessa ymmärrettävää. Portaiden soveltuvuus kuntoiluun ympäri vuoden paranisi merkittävästi, jos niissä sallittaisiin käyttää nastakenkiä. Nyt se on kielletty, ja portaita on tästä syystä – askelmien kulumisen hillitsemiseksi – myös suljettu.

Voisiko kuntoportaiden askelmat päällystää kumimatolla talvikauden ajaksi? Liikunnan hyödyt sekä inhimillisesti että taloudellisesti ovat niin suuret, että ihmisten omaehtoista liikkumista kannattaa edistää kaikenlaisilla, myös arkisilla ratkaisuilla.

Ville Blom

Helsinki

