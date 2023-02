Kokoukset ovat johtajan työväline. Hän saa päättää, mihin niitä tarvitaan, mistä puhutaan, keitä kutsutaan ja mitä lopputuloksilla tehdään.

Anu Kantola tarkasteli kolumnissaan (HS 31.1.) kokousten aiheuttamaa ajanhukkaa ja osallistumisen mielekkyyttä. Jatkan hänen ajatuskulkuaan pohtimalla hiukan johtajan roolia.

Kun ottaa huomioon, kuinka paljon kokoukset aiheuttavat tyytymättömyyttä, on ihme, että vaivaa ei ole saatu poistetuksi. Korona-aika on näyttänyt uusia vaihtoehtoja vaikkakaan pahimmat kokoustyöskentelyn harmit eivät ole kadonneet. Ratkaisun avaimet ovat johtajien taskuissa.

Kokoukset ovat johtajan työväline. Hän saa päättää, mihin niitä tarvitaan, mistä puhutaan, keitä kutsutaan ja mitä lopputuloksilla tehdään. Koska suuri määrä osallistujien yhteenlaskettua työaikaa on johtajan vallassa, hän myös kantaa vastuun työskentelyn tehokkuudesta ja mielekkyydestä.

Heikosti onnistuneen kokouksen alkusysäys on usein johtajan omalla työpöydällä. Kun on paljon keskeneräisiä asioita, voi käydä niin, että kiireessä johtaja niputtaa kaiken yhteen. Mutta toivo tehokkuudesta on menetetty, jos samaan huoneeseen ahdetaan kerralla liikaa erilaisia asioita ja ihmisiä niistä puhumaan. On illuusio, että näin säästyisi aikaa. Päinvastoin. Ne, jotka eivät pysty kokouksessa aidosti vaikuttamaan mihinkään tärkeään, vain kuluttavat omia ja organisaation voimavaroja.

Hyvä kokous alkaa siitä, että johtaja miettii etukäteen keskustelua vaativien asioiden merkitystä ja mittasuhteita, käytettävissä olevaa aikaa sekä osallistujia. Niin hän luo kokoukselle realistiset puitteet.

Jos joukkokokousten sijasta päätyykin järjestämään ”asia per palaveri” -kokouksia, paikalla ovat vain ja juuri ne, joita tarvitaan. Esimerkiksi neljä varttitunnin tehokasta palaveria pikkuporukoille peräkkäin tuottaa enemmän kuin monen ihmisen kuormittaminen tunnin ajan puheella, jolla ei ole heille merkitystä.

” Sopiva määrä johtajan otetta on kaiken hyvän yhteistyön perusta.

Asiantuntijaorganisaatioissa arkityö etenee johtamatta ikään kuin omalla painollaan. Niinpä aina ei huomata, että kokousten onnistuminen vaatiikin selkeää organisointia. Sopiva määrä johtajan otetta on kaiken hyvän yhteistyön perusta.

Tehokkuuteen ei riitä pelkkä järjestyksenpito, vaan se riippuu myös ihmissuhteista. Ihmissuhteilla en tarkoita ystävyyssuhteita vaan kykyä luottaa yhteistyökumppaneihin ja arvostaa heitä. Siihen tarvitaan tutustumista. Johtajan kannattaa varata tarvittaessa hiukan aikaa kuulumisille tai tehdä kysymyksiä, joiden avulla pääsemme paremmin perille toistemme tiedoista, taidoista, toimintatavoista ja luonteenlaadusta.

Koska kokouksiin liittyy niin paljon odotuksia ja pettymyksiä, nopein tapa niiden kehittämiseen on lyhyt loppukeskustelu, jossa osallistujat voivat kertoa, mitä he kokouksesta hyötyivät ja mitä haluaisivat jatkossa tehtävän toisin.

Kokoukset eivät ole kohtalon voimaa vaan näkyvä merkki johtajan arkisista johtamistaidoista.

Helena Ahonen

johdon kouluttaja ja työnohjaaja

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.