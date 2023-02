Itärajallemme rakennettava aita estää Venäjää käyttämästä yhteistä rajaamme laajamittaisiin laittomiin rajanylityksiin.

Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson ja oikeudellinen asiantuntija Pargol Miraftabi paheksuvat aidan rakentamista Venäjän-vastaiselle rajallemme (HS Vieraskynä 3.2.). Heistä aita on osoitus siitä, että turvallisuus määritellään oikeudenmukaisuutta ja perusoikeuksia tärkeämmäksi arvoksi.

Kirjoittajien kommentti on osoitus siitä, millaiseen moraaliseen umpikujaan hyvää tarkoittava idealismi voi johtaa. Oikeudenmukaisuutta ja perusoikeuksia ei vaalita tyhjiössä. Turvallisuus on välttämätön edellytys sille, että oikeudenmukaisuutta ja perusoikeuksia voidaan ylipäätään toteuttaa. Venäjän valtaamilla Ukrainan alueilla nähdään joka päivä, miten oikeudenmukaisuuden ja perusoikeuksien käy, jos turvallisuus pettää.

Johansson ja Miraftabi rinnastavat itärajallemme rakennettavan aidan Berliinin muuriin ja ennustavat sille samaa tulevaisuutta. He tuntuvat unohtavan, miksi Berliinin muuri aikoinaan rakennettiin: se rakennettiin estämään itäsaksalaisia pakenemasta länteen oikeudenmukaisuuden ja perusoikeuksien toteutumisen toivossa.

Itärajallamme rakennettavan aidan tarkoitus on tyystin toinen: se estää Venäjää käyttämästä yhteistä rajaamme laajamittaisiin laittomiin rajanylityksiin. Väärinkäytöstä Suomella on jo kokemusta. Venäjän vihamieliseen hybridivaikuttamisen torjumiseen on varauduttava paremmin jatkossa. Raja-aita on yksi torjuntakeino.

Pasi Patokallio

suurlähettiläs (emeritus)

Helsinki

