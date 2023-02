Synnytyssairaaloiden resursseja ei ole vähennetty.

Nimimerkki Odottava äiti kirjoitti (HS Mielipide 1.2.), kuinka tuleva synnytys on alkanut pelottaa synnytyssairaaloiden ruuhkauutisoinnin vuoksi.

Husin synnytyssairaaloissa mahtuu aina synnyttämään vuorokaudenajasta tai viikonpäivästä riippumatta. Niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin seurattavien mittareiden valossa Husin synnytyssairaalat ovat maailman turvallisimpia paikkoja syntyä ja synnyttää.

Synnytyssalien määrä suhteessa synnytysten määrään on pysynyt Uudellamaalla lähes muuttumattomana kymmenen viime vuoden aikana, vaikka sairaaloiden määrä onkin vähentynyt kahdella. Tilanne ei siis ole huonontunut, ja parannusta nykytilanteeseen on tulossa. Naistenklinikan A-siiven peruskorjaus valmistuu vuonna 2025 ja Jorvin uusi synnytyssairaala vuotta myöhemmin. Näiden ansiosta alueen synnytyssalien määrä kasvaa nykyisestä.

Synnytykset eivät jakaudu tasaisesti eri ajankohtiin, vaan välillä sairaaloissa on ruuhkaisempaa ja välillä rauhallisempaa. Ruuhkaisina hetkinä tärkeää on toimiva potilasohjaus. Olemme tunnistaneet, että tässä meillä on vielä parannettavaa ja olemmekin kehittämässä keskitettyä puhelinpalvelua, joka merkittävästi parantaa Husin synnytyssairaaloiden keskinäistä tilannetiedotusta ja potilasohjausta. Tavoitteenamme on saada palvelu käyttöön ensi syksynä.

Synnytysturvallisuus on meille työmme tärkein asia. Henkilöstömme osallistuu säännöllisesti moniammatilliseen simulaatiokoulutukseen, jossa harjoitellaan myös harvinaisia synnytykseen liittyviä hätätilanteita. Kaikissa synnytyssairaaloissamme on osaava henkilökunta ja niissä toimitaan samojen hoitokäytäntöjen mukaisesti.

Tarja Myntti

apulaisylilääkäri, vastuulääkäri,

synnytysosasto, Hus Naistenklinikka

Aydin Tekay

ylilääkäri, dosentti

Mervi Väisänen-Tommiska

ylilääkäri, dosentti

Hus Naistentaudit ja synnytykset

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.