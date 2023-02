Niin & Näin -lehdessä tutkija Ylva Gustafsson pui hoivatyön muutosta.

”Väitän, että tehokkuusajattelu ei näy vain henkilöstön vähentämisessä vaan myös siinä, miten hoitoalaa kuvaillaan emotionaalisena työnä, eikä siis eettisenä työnä. Puhe tunteiden tärkeydestä hoitoalalla voi vaikuttaa potilaskeskeiseen hoitoon panostamiselta, mutta se on ennemminkin hahmotettava osana uuden julkishallinnon tehostamisen ajattelua.”

”Kasvava ja systeeminen ajanpuute näkyy Pohjoismaissa myös kasvavana kontrollointina. Kotihoidon työntekijöiden on nykyään pakko merkitä matkapuhelimeen, kun he lähtevät vanhuksen kotoa. Voidaan tietysti olettaa, että lisääntynyt kontrolli on tapa suojata asiakkaan oikeuksia. Tiukennettu valvonta näyttää kuitenkin liittyvän enemmän kustannussäästöihin kuin asiakkaan oikeuksien suojaamiseen.”

”Kotihoidon työntekijöillä on yhä vähemmän aikaa sosiaaliseen tukeen ja ihmissuhteisiin vanhusten kanssa. Nämä työajan muutokset, lisääntynyt kontrolli ja työajan tehostaminen näkyvät henkilökohtaisten kontaktien ja hoitosuhteiden hajoamisena ja myös henkilöstön vaihtuvuutena.”

”Tehostamisen ja leikkauksien aiheuttamia muutoksia julkisessa terveydenhuollossa on Pohjoismaissa tutkittu laajasti. Vähemmän huomiota on kuitenkin kiinnitetty siihen seikkaan, että julkisen sektorin supistaminen ja markkinaistaminen on johtanut myös uudenlaiseen terveydenhuollon emotionalisointiin. Sairaanhoitajien työtä on perinteisesti kuvattu eettisenä työnä, eli työnä, johon sisältyy monimutkaisia eettisiä kysymyksiä hyvästä hoidosta ja toisen ihmisen kohtelusta. 2000-luvulla sairaanhoitajien työtä alettiin kuitenkin yhä enemmän hahmottaa emotionaalisena työnä, eli työnä, joka vaatii tietynlaisia tunnetaitoja. Väitän, että lisääntynyt puhe tunteista on osa uuden julkishallinnon tehostamisen ajattelua, joka murentaa potilaskeskeistä hoitoeetosta.”

Seurassa toimittaja Juha Pippuri toteaa, että terveydenhuoltojärjestelmä on ollut tiukoilla jo vuosia.

”Sosiaali- ja terveydenhuolto nähdään koulutuksen ja työvoimapalveluiden tapaisena palveluna kansalaisille. Miksi terveydenhuoltoa ei voisi nähdä puolustusvoimien kaltaisena palveluna? Molemmissa puolustetaan ihmishenkiä.”

”Venäjää vastaan, syystäkin, säilötään aseita, panssarivaunuja ja muuta kapasiteettia sekä pidetään sotilaita palkkalistoilla kouluttamassa reserviä. Eikö sairauksia vastaan voisi säilöä hengityskoneita, vuodepaikkoja ja muuta kapasiteettia sekä pitää hoitajia ja lääkäreitä palkkalistoilla pahan päivän varalle?”