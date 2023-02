Jokainen pysähtyminen ja liikkeellelähtö aiheuttaa hiilipäästöjä.

Ajelin puolilta öin Espoosta Hämeenlinnaan. Matkan varrella oli aikamoinen liuta toiminnassa olevia liikennevaloja, vaikka muuta liikennettä lisäkseni ei ollut juuri lainkaan. Jouduin seisomaan punaisissa valoissa neljässä paikassa odottamassa. Liikennevalot kiersivät läpi joka suunnan ennen kuin minut päästettiin turvallisesti risteykseen. Jokainen turha pysähtyminen ja liikkeellelähtö aiheuttaa hiilipäästöjä.

Ehdotan, että liikennevalot sammutetaan kokonaan paikoista, joissa liikenne on hyvin vähäistä. Näin liikenne sujuvoituu ja saamme pienen myönteisen vaikutuksen Suomen hiilitaseeseen. En usko, että liikenneturvallisuus juuri vaarantuu.

Arvaan, että viranomaispuolella alkaa pohdinta automatiikan ja anturien lisäämisestä valoristeyksiin. Niiden kanssa puuhastelu on tietysti mukavaa ja sopivan teknistäkin, mutta mielestäni tällainen on rahan laittamista kankkulan kaivoon, kun niukoille rahoille on tärkeämpiäkin kohteita.

Esa Tamminen

Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.