Vanhukselle tärkeää on paitsi hyvä hoito myös seuranpito, aktiviteetit ja kaikki arjen askareet pukemisesta syömiseen.

Hoivakoti on vanhuksen koti.

Tampereen ja Helsingin yliopiston edustajat kirjoittivat (HS Mielipide 2.2.), että sote-ammattilaisia hoivakodeissa ei saa korvata kouluttamattomalla henkilöstöllä. Asia vaatii muutaman tarkennuksen. Hoito- ja hoivatyöhön tarvitaan pitkälle koulutettuja lähi- ja sairaanhoitajia – tästä ei kukaan ole eri mieltä. Heitä tarvitaan sekä terveydenhuollossa että jonkin verran vanhusten asumispalveluissa.

Kuitenkin niin asumispalveluiden asiakkaiden kuin työntekijöidenkin etu on, että lähi- ja sairaanhoitajat saavat sielläkin keskittyä siihen työhön, johon heidät on koulutettu: sairaanhoitoon.

Muuhun hoivan työhön pitäisi voida käyttää hoiva-avustajia ja muuta henkilöstöä, joilla on siihen riittävä osaaminen. Hoivakoti on vanhuksen koti, ei sairaala. Vanhukselle tärkeää on paitsi hyvä hoito myös seuranpito, aktiviteetit ja kaikki arjen askareet pukemisesta syömiseen. Kaikki toimet, joita hänen elämäänsä kuuluu ja joihin hän tarvitsee toista ihmistä. Jo sosiaalihuoltolakikin sanoo, että vanhusten hoivan pitää sisältää osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa.

Tällä hetkellä hoivapaikkoja joudutaan pitämään kiinni, koska riittävää määrää lähi- ja sairaanhoitajia ei ole. Ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevat vanhukset joutuvat olemaan liian kauan kotonaan riittämättömän avun varassa.

Lähi- ja sairaanhoitajia ei myöskään tule mistään tarpeeksi siihen nähden, miten paljon vanhuksia meillä nyt ja tulevaisuudessa on. Ei ole mitään järkeä , että kriittisesti tarvitut hoitajat käyttävät työaikaansa vanhuksen ruokailussa avustamiseen. Jotta ikäihmisille voidaan tarjota heidän tarvitsemansa hoivapalvelut, on välttämätöntä pohtia uudelleen, ketkä kaikki heitä voivat hoivakodeissa – heidän loppuelämän kodeissaan – hoivata.

Arja Laitinen

johtaja (hoiva ja osaaminen)

Hyvinvointiala Hali ry

