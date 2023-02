Töölönlahtea on kehitettävä asukkaiden toiveita kuunnellen

Pelkkä luonnonsuojelualue Töölönlahden suunnittelun lähtökohtana on liian voimakas toimenpide.

Töölönlahti on suosittu virkistysalue.

Helsingin Sanomat kertoi (4.2.), että Helsinki harkitsee Töölönlahden suojelua. Alue on erittäin suosittu virkistysalue, jossa tuhannet kaupungin asukkaat ulkoilevat ja tutustuvat lähiluontoon. Aluetta on vuosikymmenien saatossa kehitetty yhä houkuttelevammaksi muun muassa kesäkahviloilla, venevuokrauksella ja tanssitapahtumilla. Tulevan kehitykseen toivelistakin on pitkä: kaivataan esimerkiksi uimarantaa ja saunapaviljonkia.

Alueen kehittämiseen tuleekin ottaa aikalisä, jossa ensin katsotaan, mitkä ovat kaupungin asukkaiden toiveet ja vasta sitten määritellään tavoitteet ja työkalut. Pelkkä luonnonsuojelualue lähtökohtana on liian voimakas toimenpide tässä vaiheessa. Sen sijaan tulisi varmistaa, että tulevaisuudessa alueella yhdistetään sekä luontoarvot että toiveet virkistyksen kehittämisestä.

Ulla Tapaninen

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.