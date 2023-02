Miksi Helsingin kaupunki ei ota monimuotoisuuskatoa vakavasti?

Helsinki tiedottaa tehneensä kattavan ja tarkan selvityksen Vuosaaren luonnon monimuotoisuudesta. Raporttia on tarkoitus käyttää maankäytön suunnittelussa.

Monimuotoisuus on ekosysteemien, lajien ja geenien kirjoa tai määrää maailmassa tai tietyssä luontotyypissä. Raportissa ei kuitenkaan käsitellä todellista monimuotoisuutta. Siinä tutkitaan ja lasketaan monimuotoisuuteen enemmän tai vähemmän liittyviä muuttujia, ja loppupäätelmissä väitetään, että on tutkittu monimuotoisuutta. Yhtään geeni-, laji- tai luontotyyppimäärää ei ole laskettu. Yhdessä kohdassa on laskettu harvinaisia lajeja, mutta monimuotoisuuden kannalta harvinaiset ja tavalliset lajit ovat yhtä tärkeitä.

Miksi kaupunki haluaa hämärtää monimuotoisuuden käsitettä? Miksi kaupunki ei ota monimuotoisuuskatoa vakavasti? Liittyykö harhaanjohtava tiedotus pelkoon EU:n monimuotoisuusasetusta kohtaan, ettei se saa estää kaupunkiemme kasvua?

Toinen vastaava tiedotustempaus koskee uusia ratikoita. Yhdessä plakaatissa kerrotaan uusien ratikoiden olevan ympäristöä hyödyttäviä. Näin ei kuitenkaan ole. Ratikoista ei ole mitään hyötyä ympäristölle. Sen sijaan uusien linjojen rakentaminen on muun muassa tuhonnut harvinaisen hiidenkourun, merkittävän osan Vallilanlaakson luontoa sekä vaatinut lukemattomien puiden kaatamisen.

Kolmas samansuuntainen seikka ovat julistukset ilmastohätätilasta ja luontokadon torjumisesta. Nämä ovat tyhjiä lausumia. Ne eivät estä kaupunkia tekemästä ilmastohätätilan ja luontokadon vastaisia päätöksiä ja tekoja, esimerkiksi tuhoamasta lähimetsiä. Miksi pitää tehdä turhanpäiväisiä julistuksia?

Antti Koli

Vuosaari, Helsinki

