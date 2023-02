Annantalon koulupäivien aikana tapahtuva taideopetus jatkuu tulevaisuudessakin.

Joukko Annantalon oppilaiden vanhempia ilmaisi huolensa Annantalon taidekasvatustoiminnan uudistuksesta (HS Mielipide 1.2.). Kirjoituksessa esitettiin, että kaupungin suunnitelma muuttaa Annantalon iltakurssitoiminta nykyistä lyhytkestoisemmaksi uhkaisi tuhota Annantalon ainutlaatuisen taidekasvatustyön.

Ymmärrämme huolen, mutta haluamme oikaista virheellisen käsityksen. Laadukas ja lapsilähtöinen taidekasvatustyö on Annantalon tärkein tehtävä. Annantalon koulupäivien aikana tapahtuva taideopetus jatkuu tulevaisuudessakin. Myös iltoihin ajoittuva harrastustoiminta jatkuu, mutta kursseista tulee nykyistä lyhytkestoisempia, jotta yhä useampi lapsi ja nuori pääsee mukaan.

Muutoksen tarve on ollut olemassa pitkään, sillä joka vuosi jopa satoja perheitä on jäänyt iltakurssien ulkopuolelle. Julkisena toimijana velvollisuutemme on tuottaa saavutettavia palveluja mahdollisimman laajalle osalle kaupunkilaisia.

On hyvä muistaa, että Helsingissä toimii yli 40 yksityistä taiteen perusopetuksen oppilaitosta sekä muita toimijoita, jotka tarjoavat vastaisuudessakin pitkäkestoista harrastamista. Helsinki myöntää taiteen perusopetukseen vuosittain yli viisi miljoonaa euroa avustuksina muun muassa siksi, että harrastusmaksut pysyvät kohtuullisina ja taideharrastustoiminta mahdollisimman monipuolisena.

Annantalon uudistuksessa ei ole kyse säästötoimesta. Annantalossa on työskennellyt vuosittain noin 40 taidekasvattajaa määräaikaisissa työsuhteissa erilaisilla osa-aikaprosenteilla. Samoilla määrärahoilla suunnitellaan nyt palkattavan 12 vakituista kokoaikaista taidekasvattajaa. Toive vakinaisista työsuhteista on tullut taidekasvattajilta itseltään.

Uudistus hyödyttää suoraan myös Annantalon oppilaita. Annantaloon kaavailtavat kokoaikaiset taidekasvattajat pystyvät suunnittelemaan opetusta nykyistä pitkäjänteisemmin. Lisäksi opetusta voidaan tarjota ympärivuotisesti, myös kesäisin. Toisin kuin kirjoituksessa kritisoidaan, uudistus onkin suunniteltu ensisijaisesti lasten ja nuorten etua ajatellen.

Voidaankin kysyä, onko parempi, että rajattu joukko lapsia saa jatkaa vuodesta toiseen samoilla Annantalon kursseilla, vai että suurempi osa helsinkiläislapsia ja -nuoria pääsee kokeilemaan ja harrastamaan taidetta matalalla kynnyksellä. Myös ne lapset, jotka eivät välttämättä muuten pääsisi taidekasvatuspalvelujen pariin.

Pirjetta Mulari

Annantalon johtaja

Helsingin lastenkulttuuripäällikkö

Veikko Kunnas

kulttuurin edistämisen päällikkö

Reetta Heiskanen

vs. kulttuurijohtaja

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.