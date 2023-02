Äänestäjä voisi haluta kuulla rehellisiä ajatuksia siitä, miten puolueet priorisoivat tekemisiä rajallisilla resursseilla.

Pääkirjoituksessa (HS 5.2.) tuotiin esille ilmiselvä asia: Suomi on jäänyt taloudessa kauas Ruotsin taakse. Tilanne ei myöskään ole nähtävissä olevassa tulevaisuudessa korjattavissa. Emme voi siis edes teoriassa uskottavasti tavoitella samantasoista hyvinvointivaltiota kuin Ruotsi.

Puolueet ovat julkaisseet viime aikoina vaaliohjelmiaan. Niissä luvataan kaikille monenlaista hyvää. Menoja halutaan lisätä sinällään tärkeisiin asioihin. Tulopuoli jää lähinnä hyvän uskon varaan. Tarpeellisista rakenteellisista uudistuksista ei rohjeta vaalien alla puhua. Sellaista vaihtoehtoa ei ole näkynyt, että ehkäpä asioita voisi tehdä totutusta poikkeavalla tavalla. Tulos voisi olla parempi ja rahaa voisi säästyä.

Olen päässyt tai joutunut tuttujen kautta seuraamaan läheltä uuden sote-järjestelmän toimivuutta. Näky ei ole kaunis. Hoitoon on vaikea päästä. Vanhukset odottavat hoitopaikkaa erilaisissa tilapäisjärjestelyissä. Työntekijät eivät tiedä, miten uusi järjestelmä toimii. Tietojärjestelmät tökkivät. Kokouksissa istutaan. Hoitoketjun tehostamisesta ei ole hajuakaan. Kustannuksia ei ole saatu hallintaan. Tässä tilanteessa ollaan ensimmäisessä lisätalousarviossa työntämässä hyvinvointialueille lisää velkarahaa, ikään kuin raha tämän hoitaisi. Pakko ihmetellä, mitä alueilla on viimeisen vuoden aikana tehty. Toiminnan kehittäminen tuntuu olevan alkutekijöissään.

” Leikkauslistoilla pelottelu on helppoa.

Hyvinvointivaltion yskimiselle on toki tunnettuja selityksiä. Rahaa ja työntekijöitä on liian vähän. Johtamisessa on osaamisvajetta. On ostettu toimimattomia tietojärjestelmiä. Tärkeintä ei kuitenkaan uskalleta sanoa. Suomella ei ole varaa sellaiseen hyvinvointivaltioon, mitä on tavoiteltu ja mitä vaalien alla luvataan. Rahat eivät yksinkertaisesti riitä, vaikka vuorineuvokset verotettaisiin hengiltä.

Tämä tosiasia taustana äänestäjä voisi haluta kuulla rehellisiä ajatuksia siitä, miten puolueet priorisoivat tekemisiä rajallisilla resursseilla. Leikkauslistoilla pelottelu on helppoa. Asioiden tekeminen toisella tavalla taas haastaa päättäjät ja tekijät, mutta on aina mahdollista. Näin lastenlastemme kuormastoonkin jäisi vielä jaettavaa.

Paavo Kiljunen

Espoo

