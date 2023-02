Jäätyään vuosien ajan Ruotsista jälkeen Suomi on tavoittanut sitä.

Pääkirjoitus (HS 5.2.) vertasi Suomen ja Ruotsin taloudellista kehitystä tällä vuosituhannella ja maalasi sangen synkän kuvan – ehkä turhankin synkän.

Yksi taloudellisen suorituskyvyn paljon käytetty mittari on bruttokansantuote (bkt) asukasta kohti. Kansantalouksia verrattaessa otetaan lisäksi huomioon hintatasojen erot eli käytetään niin sanottuja ostovoimakorjattuja lukuja.

Näin lasketulla bruttokansantuotteella asukasta kohti Suomi saavutti Ruotsia melko tasaisesti sodanjälkeisinä vuosikymmeninä. Vuonna 1990 Suomen bkt asukasta kohti oli jo 90 prosenttia Ruotsin tasosta, mutta romahti seuraavien vuosien laman aikana 83 prosenttiin OECD:n tilaston mukaan.

1990-luvun laman jälkeinen ripeä talouskasvu nosti Suomi–Ruotsi-suhdeluvun jo 95 prosenttiin. Sitten tulivat finanssikriisi, pääkirjoituksen mainitsema ”Nokian nyykähdys” ja muut ongelmat. Suomen bkt asukasta kohden luisui vuoteen 2015 mennessä alle 87 prosenttiin Ruotsin vastaavasta. Yhtä pitkää ja jyrkkää suhteellista alamäkeä ei sodanjälkeinen taloushistoriamme tunne.

Tuosta alhosta on onneksi noustu noin viitisen prosenttiyksikköä: Suomen bkt henkeä kohti oli vuosina 2019–2021 noin 92 prosenttia Ruotsin bkt:sta. Paljon vai vähän? Se on yhä kolme prosenttiyksikköä vuoden 2008 historiallista ennätystä pienempi, mutta sentään vuosien 2000–2006 keskiarvon tasolla. Jäätyään vuosien ajan Ruotsista jälkeen Suomi on tavoittanut sitä. Suomi ei siis ole pudonnut ”yhä kauemmas takamatkalle”, niin kuin pääkirjoitus väittää.

Finanssikriisin jälkeen oli luonnollista vertailla talouskehitystä vuoteen 2008, mutta ei enää. Tuo huippu on enää vain historiallinen kangastus, onnenkantamoinen, jonka saavuttaminen ei ole kovin realistinen tavoite.

Sakari Heikkinen

taloushistorian emeritusprofessori

Helsingin yliopisto

