On huolestuttavaa, jos perusteettomat vaateet asuntokaupan virheestä yleistyvät yksiselitteisen virhevastuukäsitteen puuttuessa.

Marianne Saine käsitteli kirjoituksessaan (Talon myyjän virhevastuu käsitetään yleisesti väärin, HS Mielipide 1.2.) ansiokkaasti tärkeää asiaa. On varmaankin niin, kuten Saine totesi, ettei osa ostajista käsitä, että esimerkiksi 60 vuotta vanhan asunnon monet rakenteet ovat jo elinkaarensa lopussa ja ettei ilmenevä rakennevika ole tällöin kaupan virhe vaan vanhan talon ominaisuus.

Sitten on myös niitä ostajia, jotka kyllä ymmärtävät, ettei rakenteen elinkaaren loppumisesta johtuva rakennevaurio ole asuntokaupan virhe, mutta he kuitenkin tietoisesti ja tarkoitushakuisesti vaativat asianajajansa välityksellä myyjältä hinnanalennusta kaupan jälkeen ilmenneestä rakenneviasta, jonka korjaaminen itse asiassa kuuluu taloyhtiölle. Vaade on tyypillisesti kohtuuton ja yksilöimättömän, ja vaadekirjelmä on aggressiivinen ja siinä uhataan kanteella käräjäoikeuteen.

Tässä tilanteessa myös myyjä joutuu hankkimaan asianajajan, ja pallottelu hinnanalennusvaateiden ja vastatarjousten välillä käynnistyy. Hetkessä on palanut 10 000 euroon yltävä oikeusturvavakuutussumma. Tässä vaiheessa ostajan asianajajan vaatimukset kovenevat korkomenolisillä ja pelottelulla pitkään kestävistä mutta ennakoimattomista oikeusprosesseista, joiden kustannukset ovat hinnanalennusvaateen suuruisia.

Jotta myyjä säästyisi vuosia kestävien oikeusprosessien aiheuttamalta stressiltä ja niiden korkeilta kustannuksilta, hän katsookin järkeväksi suostua vaateeseen, vaikka kokeekin tapahtuneen ”oikeudenloukkauksen”, kuten Saine kirjoitti.

Tiedossani on useita hiljattaisia asuntokauppoja Espoossa, joissa edellä mainittu kuvio toistui, ja on huolestuttavaa, jos perusteettomat vaateet asuntokaupan virheestä yleistyvät yksiselitteisen virhevastuukäsitteen puuttuessa. Sainen tavoin minäkin ihmettelen, etteivät kuluttajaviranomaiset tiedosta ongelmaa.

Sakari Knuutila

professori, Espoo

