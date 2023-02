Jokaisen puolueen agendalla tulisi olla talouskasvun tukeminen kansainvälistymisen kautta heti yritystoiminnan alkumetreillä.

Pääkirjoitus (HS 5.2.) kertoi talouskasvussa Ruotsin jalkoihin jäävästä Suomesta.

Kirjoitus oli oivallinen huomio Suomen poliittisen keskustelun tilasta. Olen asunut Yhdysvalloissa yli kymmenen vuotta ja tänä aikana päässyt seuraamaan narratiivin rakennusta ”amerikkalaisesta unelmasta” ja samalla kotimaan uutisia ja keskustelua ”hyvinvointivaltiosta” ja sen ”turvaverkoista”. Yhdysvallat ja Suomi eivät voisi olla juuri kauempana toisistaan niin arvoiltaan kuin politiikaltaankin.

Velkaantumisen lisäksi molempia maita yhdistää kuitenkin yksi asia. Amerikkalainen unelma ei enää tarjoa kansalaisille sitä runsautta, mitä se aikoinaan tarjosi, ja paine parantaa julkisia palveluita ja nostaa veroja on suuri. Samalla Suomen hyvinvointivaltio kohtaa yhä enemmän haasteita – miten maksetaan sosiaaliturvan ja ikääntymisen kulut, nyt ja tulevaisuudessa? Voisiko vastaus löytyä jostain amerikkalaisen yltiökapitalismin ja suomalaisen hyvinvointivaltion välimaastosta? Voisimmeko miettiä hyvinvointivaltionarratiivin uudelleen?

Pelkkä Suomen markkina on lähtökohtaisesti liian pieni monelle yritykselle. Jokaisen puolueen agendalla tulisi olla talouskasvun tukeminen kansainvälistymisen kautta heti yritystoiminnan alkumetreillä. Tässä Ruotsi on onnistunut hyvin jo usean vuosikymmenen ajan. Markkinatutkimuksen lisäksi valtion tulisi rahoittaa ostotilauksia hyvämaineisilta kansainvälisiltä ostajilta, ja logistiikkaa tulisi parantaa. Kuluttajakauppa pitäisi rakentaa kansainväliseksi, ja nettikaupan kehittämiseen tulisi antaa tukia.

” Kansan jakautuminen ja sormien osoittelu johtavat kilpailukyvyn heikkenemiseen.

Luonnon kantokyky on jo nyt äärimmillään. Suomessa on ensiluokkaista osaamista niin kiertotaloudessa, vihreässä siirtymässä kuin bioinnovaatioissakin eli käsissämme on niin kutsuttu win–win-tilanne. Momentum ei kestä ikuisesti, joten innovaatiot tulisi kaupallistaa ja myydä ulkomaille hetimmiten. Näin maahan saadaan rakennettua terveitä yrityksiä, jotka ovat osaltaan rakentamassa tulevaisuuden hyvinvointivaltiota.

Vaalien alla puolueet hakevat tietoisesti eroa toisiinsa ja erottavat mielellään talouskasvun ja hyvinvointivaltion toisistaan. Jos amerikkalainen kulttuuri ja politikointi on opettanut mitään, niin sen, että liian suurien rajojen veto ja vastakkainasettelu johtavat ainoastaan syvempään kansan jakautumiseen ja sormien osoitteluun, jotka edelleen johtavat kilpailukyvyn heikkenemiseen. Vaikka kamppailu äänistä on tiukkaa, olisi hienoa kuulla visioita paremmasta Suomesta, jossa yritystoiminta voi olla vastaus siihen, miten rakennetaan hyvinvoivaa Suomea nyt ja tulevaisuudessa.

Kati Aho

New York, Yhdysvallat

