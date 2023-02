Iltalehti kaipaa suomalaiseen vaalikeskusteluun konkretiaa ja suoraa puhetta ratkaisua vaativista ongelmista, kuten velkaantumisesta, ikääntymisestä, koulutuksen puutteista ja sosiaaliturvasta.

”Konkretiaa vailla olevista vaalipuheista esimerkkinä käyvät kolmen suurimman puolueen talouspoliittiset ohjelmat, jotka lupaavat paljon, mutta kertovat käytännön keinoista vain vähän.”

”Se millaista politiikkaa vaalien myötä valtaan äänestetty hallitus käytännössä lähtee tekemään, selviää vasta tulevissa hallitusneuvotteluissa.”

”Äänestäjien sumutusta lisää vaalien alla käyty ympäripyöreä talouspuhe, jossa konkreettiset keinot uudistusten tekemiseksi jäävät pimentoon.”

”Usein myös vaalikamppailun aikana painotetut arvopuheet muuttuvat lopulta hallitustyössä vain pieniksi tulonsiirroiksi omille viiteryhmille.”

”Käytännön vaikutus tästä kaikesta on se, että niin sanottua äänestäjän kuluttajansuojaa ei juuri ole. Edes äänestäjän oman suosikin voitto ja valtaan pääsy ei takaa sitä, että valtaa käytettäisiin siten kuin ennen vaaleja luvattiin.”

”Poliitikot tekisivät demokratialle ison palveluksen, jos he puhuisivat vaalikeskusteluissa vähemmän arvojen tuomista jakolinjoista ja enemmän konkreettisista keinoista Suomen pelastamiseksi.”

Hämeen Sanomia huolestuttaa, että suomalaisten nuorten huumekuolemissa on selvä suuntaus ylöspäin.

”Ei ole mikään ihme, että huumekuolemat ovat kasvussa, kun myös huumeiden käyttö on THL:n mukaan lisääntynyt maassa koko 2000-luvun ajan. – – Nuorten osuus kaikista huumekuolemista on Suomessa poikkeuksellisen suuri valtaosaan Eurooppaa verrattuna. Kaikkiaan noin joka kolmas Suomessa huumeisiin kuolleista on alle 30-vuotias.”

”Alkoholi tapaa viedä suurkuluttajansa sairaalakuntoon reilusti päälle viisikymppisenä. Huumeiden takia vuodeosastolle joutuvat ovat lähes puolta nuorempia.”

”Onnettomuustutkintakeskus selvittää tänä vuonna alle 25-vuotiaiden huumekuolemia. – – Suosituksille ja niiden käyttöönotolle on ilmeinen tarve.”

”Nuorten huumekuolemiin on syytä havahtua. Hyvinvointialueiden kannattaa panostaa ennaltaehkäiseviin moniammatillisiin päihde-, sosiaali- ja mielenterveyspalveluihin, jotka ovat nuorten helposti saavutettavissa.”

”Palvelujen kokonaisuus on ratkaiseva tekijä. Ammattilaisten lisäksi vertaistuki on tarpeen. Käyttäjien leimaaminen ei auta mitään.”