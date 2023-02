Suomalaisen liiketoiminnan historia, nykyinen ajattelutapa ja haluttomuus luoda uutta asettavat omat rajoituksensa.

HS Vision juttu ”Tyhjiin puristettu” (4.2.) ja pääkirjoitus ”Suomi jää hiljalleen yhä enemmän Ruotsin tahdista” (HS 5.2.) kuvasivat erinomaisesti mittavaa kansantaloudellista ja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen liittyvää ongelmaa: yritysten haluttomuutta luoda merkittävää uutta.

HS Vision jutussa tuotiin mainiosti esiin yritysten ajan henkeen sopivat leikkaa, trimmaa, likistä kuluja ja käytä juustohöylää -strategiat. Toki näillä keinoilla syntyy säästöjä ja myös hyviä liiketuloksia, mutta kasvua kulukuri ei luo.

Jutussa todettiin, että tuottavuuskehitys on taloudessa kaiken a ja o. Ilman työn tuottavuuden kasvua elintaso ei voi kasvaa. Totuus on, että työn tuottavuus on Suomessa heikkoa. Tuottavuusloikka syntyy uusien innovaatioiden luomisella.

Yritykset perustelevat säästötoimiaan valmistautumisella taloudellisesti haastaviin aikoihin: tarkoitus on selvitä yli vaikeuksien virran.

Ongelma on kroonisempi. Yrityksissä ei tutkimusten mukaan juurikaan investoida uuden luomiseen edes parempien suhdanteiden vallitessa. Taloudellisesti parempina aikoina valtaosa yrityksistä sanoo kehittävänsä toimintaa. Todellisuus on, että ne kehittävät nykyisiä tuotteita ja palveluita. Näin toimien kehittämisen lopputulos on marginaalista, hienosäätöä. Vain pieni osa yrityksistä pyrkii selkeästi ja tavoitteellisesti merkittävän uuden luomiseen. Kun yksilö perustaa uuden yrityksen, hän ryhtyy tekemään sitä samaa mitä muutkin.

Näistä lähtökohdista ei synny merkittävää uutta – tuottavuusloikasta puhumattakaan.

Kyse on luonnollisesti myös kulttuurisesta perimästä. Suomalaisen liiketoiminnan historia, nykyinen ajattelutapa ja haluttomuus luoda uutta asettavat omat rajoituksensa. Ajattelun ja osaamisen kehittymistä ovat jarruttaneet sotakorvaukset, yya-sopimus ja bilateraalinen kauppa Neuvostoliiton kanssa. Kun ostaja on ollut selvillä ja kun tuotannon määrä oli laatua tärkeämpää, ei ole syntynyt sellaista ajattelua ja kulttuuria kuin mitä Ruotsissa on nähtävissä.

Nyt on osattava ajatella uudella tavalla. Päivitettävä käsitykset.

Mikä sitten estää uuden luomista? Pelko epäonnistumisesta, haluttomuus investoida, kunnianhimon puute, riskien hallinta vai ideoiden puute? Varmasti nämä kaikki käyvät selityksestä niin hyvien kuin huonojenkin suhdanteiden aikana.

Olisi kuitenkin perusteltua pohtia sitä, mitä kehittämisellä sen syvimmässä merkityksessä tarkoitetaan. Jos valtaosa yrityksestä tekee kehitystyötä, on perusta kunnossa. Mutta olisiko käsitys kehittämisestä päivitettävä ajan globaaleja vaatimuksia vastaavaksi?

Sosiaalisesti, henkisesti ja taloudellisesti hyvinvoivat yritykset ovat hyvinvointiyhteiskunnan säilymisen ja kehittämisen tärkeä tekijä. Kasvua ja kehittymistä syntyy vain luomalla ylivertaista, ennennäkemätöntä uutta.

Markku Vierula

tietokirjailija, konsultti, yrittäjä

Helsinki

