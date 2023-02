Kehittyvän lapsen tai nuoren kannalta hänen kasvuympäristönsä on kokonaisuus.

Viime päivinä mediassa on kohistu Kalasataman koulussa harkitusta hankkeesta, jossa vanhempia kutsuttaisiin ”valvomaan välitunteja”. Harmi vain, että tämä yhteisöllinen ajatustapa on ymmärretty ilmeisen väärin, vieläpä ennen kuin sitä on käytännössä kokeiltu. Toisin kun on otsikoitu, vanhemmat eivät edes voi toimia välituntivalvojina – se on opettajien vastuulla. Koulussa tämä varmasti tiedetään hyvin. Vanhempien läsnäolo välituntisin – ja oppitunneillakin – sen sijaan voisi vahvistaa turvallisuutta ja parantaa kodin ja koulun yhteistyötä monin tavoin.

Koulun alue on julkista tilaa eikä saari irti maailmasta. Kouluun tullessaan lapset ja nuoret ovat edelleen vanhempiensa kasvatusvastuulla. Monet koulun arkiongelmat johtuvat yhteisöllisyyden hapertumisesta, ja siksi kodin ja koulun yhteistyötä on tarpeen vahvistaa monin eri keinoin. Kalasatamassa on hienosti oivallettu, että lasten kasvattaminen on yhteinen asia.

Helsingin Sanomissa (4.2.) haastatellut poliitikot näkevät valitettavasti kodin ja koulun vastuut kovin erillisinä. Kehittyvän lapsen tai nuoren kannalta hänen kasvuympäristönsä on kokonaisuus. Harmillisen usein siitä nykyisin tehdään aikuisten toimin palapeli.

