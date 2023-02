Miksi jääurheilukeskus Malmille? Katsokaa karttaa.

Jääurheilukeskusta on kaavailtu Matokalliolle Helsingin Myllypuroon.

Säästetään Helsingin Matokallion kaunis kallioluonto. Jätetään pois myös Vuosaaren suunnitelma ja Suvilahden ahtaaseen tilaan rakentaminen. Tilaa jääurheilukeskukselle löytyy Malmin entisen lentokentän alueelta, esimerkiksi sen pohjoispäästä.

Jääurheilukeskus voisi ylhäältä katsottuna näyttää neliapilalta. Yhteen lehdykkään tulisi iso jääkiekko- ja tapahtuma-areena. Toiseen kansainväliset mitat täyttävä pikaluisteluareena ja sen keskelle kaukalot ringetten pelaajille ja kaukalopalloilijoille. Kolmanteen rakennettaisiin areena taito- ja muodostelmaluistelijoille sekä jäätanssijoille. Tilassa olisi hyvä akustiikka musiikille ja opetustilat peililuokkineen. Neljänteen rakennettaisiin jääpalloareena, joka toimisi myös yleisöluistelupaikkana. Tilaan mahtuisi myös neljä curlingrataa.

Miksi Malmille? Katsokaa karttaa. Jääurheilukeskuksen länsipuolella on päärata ja Tapanilan tai Malmin asemilta on lyhyt matka kohteeseen. Itäpuolella on Lahden moottoritie, josta pääsee joustavasti paikalle. Lähitulevaisuudessa, kun alueen asuinrakentaminen alkaa, sinne pääsee myös raitiovaunulla.

Tässä minun visioni. Rakennetaan lapsille, nuorille ja meille kaikille hyviä yhdessäolon ja liikkumisen hetkiä.

Juha Seppänen

luokanopettaja, eläkeläinen

Helsinki

