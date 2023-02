Korjaamme kaikki kaluston viat mahdollisimman nopeasti.

Atso Almila toi esille hyviä huomioita kaukojunaliikenteestä mielipidekirjoituksessaan (HS 28.1.). Olemme kiitollisia Almilan osuvista huomioista ja jaamme hänen huolensa.

Vaikka toimintamme ei aina yllä tavoitteisiimme, olemme onnistuneet parantamaan asiakaskokemusta monella eri tasolla. Yksi hyvä esimerkki tästä on digipalveluidemme uudistuminen. Suurin osa asiakkaistamme (yli 90 prosenttia) ostaa lippunsa itsepalveluna digikanavista. Suurin osa (yli 50 prosenttia) ostaa liput vr.fi:stä ja iso osa (yli 40 prosenttia) VR Matkalla -sovelluksesta. Lippuja voi ostaa 450 R-kioskilta ympäri maan. Lisäksi VR:llä on omat palvelupisteet Helsingissä ja Tampereella.

VR:llä on päivittäin noin 250 kaukoliikenteen junalähtöä. Mukaan mahtuu valitettavasti myös poikkeuksia, kuten yksittäisiä resurssipuutteita. On ikävää, että juuri Almilan junassa ravintolavaunu on ollut suljettuna. Valitettavasti näin tapahtuu silloin tällöin esimerkiksi äkillisten sairaustapauksien takia. Sijaista ei aina löydy parhaista yrityksistämme huolimatta.

Olemme panostaneet koronavirusvuosina huomattavasti junien siivoukseen ja saaneet hyvästä kehityksestä myös kiitosta asiakkailta. Olemme muun muassa lisänneet matkanaikaista siivousta. Yhden viikon aikana pesemme ja korjaamme yhteensä 2 000 junanpenkkiä. Tekemistä on kuitenkin vielä, ja tavoitteenamme on parantaa siivouksen tasoa entisestään.

Korjaamme kaikki kaluston viat, kuten rikkonaiset penkit ja pimeät näytöt, mahdollisimman nopeasti. Sellaiset viat, jotka eivät vaikuta matkustajaturvallisuuteen, korjataan junan päätyessä seuraavan kerran varikolle. Vaunuille tehdään säännöllisesti tarkastus, jossa esimerkiksi istuinten toiminta varmistetaan. Toisinaan istuimet voivat vioittua tarkastusten välissä. Vioista voi aina ilmoittaa konduktöörille.

” Täsmällisyydessä keskeisessä roolissa on radan korjausvelka.

Suomen rataverkosta noin 90 prosenttia on yksiraiteista, minkä vuoksi junien on kohdattava toisensa tietyillä kohtaamispaikoilla. Yksikin myöhässä kulkeva juna myöhästyttää herkästi muuta liikennettä, ja häiriötilanteesta palautuminen vie oman aikansa.

Täsmällisyydessä keskeisessä roolissa on radan korjausvelka. Ratavikojen aiheuttamat myöhästymiset kaukoliikenteessä ovat kasvaneet viime vuosina rataverkon heikon kunnon takia. Lisäksi joudumme liikennöimään monilla rataosilla alennetuin nopeusrajoituksin, mikä hidastaa matka-aikaa. Tähän tarvitaan pikainen parannus ja valtion rahoitus, jotta korjausvelka ei pääsisi kasautumaan entistä suuremmaksi tuleville vuosille.

Itäisen Suomen kautta kulkevat yöjunat lopetettiin kannattamattomina syksyllä 2006. Liikenteen uudelleen käynnistämisestä ostoliikenteenä on tehty useita selvityksiä, mutta toistaiseksi liikenteen aloittamiseksi ei ole löytynyt rahoitusta. Voittoa tavoittelevana osakeyhtiönä VR:n ei ole mahdollista liikennöidä ilman riittäviä lipputuloja tai ulkopuolista rahoitusta. Olemme halukkaita aloittamaan liikenteen, mikäli rahoitus löytyy.

Almila oli huolissaan myös juna-asemien tunneleiden ja liukuportaiden kunnossapidosta. Niiden huolto kuuluu Väylävirastolle, jonka kanssa VR käy säännöllisesti läpi muun muassa asiakaspalautteita.

Piia Tyynilä

kaukoliikenteen johtaja, VR

