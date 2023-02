Lapsilta on jo suljettu ovia ja evätty toimintaa. Ei lisätä ahdinkoa syyllistämällä lapsia jäljellä olevien palvelujen käytöstä.

Helsingin Sanomissa ihmeteltiin Runebergin päivänä (5.2.) Oodin vauvainvaasiota. Jutusta puuttui faktoja. Oodin palvelut ovat erinomaisia perheille, mutta viimeaikaisen tungoksen syynä on se, että noin 40 kaupungin leikkipuistoa on suljettu ja niiden henkilökunta on siirretty paikkaamaan varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaa. Lapsilta on jo suljettu ovia ja evätty toimintaa. Ei lisätä ahdinkoa syyllistämällä lapsia jäljellä olevien palvelujen käytöstä.

Kansallisrunoilijamme olisi ylpeä Oodin suosiosta, tapakasvattaisi siivoamista, mutta olisi huolissaan lapsivihamielisyydestä, perheiden palvelujen alasajosta ja varhaiskasvatuksen tilanteesta.

Reeta Kaivola

lastenvaunukansalainen, Helsinki

