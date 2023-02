Etelä-Suomen Sanomat toteaa, että teknologiateollisuuteen ja kemianteollisuuteen hyväksytyt uudet työehtosopimukset toivat odotetun päänavauksen kyttäysasemiin jämähtäneelle työmarkkinakierrokselle.

”Keskeisille vientialoille syntyneiden sopimusten kustannusvaikutukset ovat yhteensä seitsemän prosenttia kahdessa vuodessa, mikä antanee perinteiseen tapaan varsin tarkasti suuntaa myös muille sopimusaloille.”

”Totta on sekin, ettei nyt hyväksytty sopimus riitä täysin paikkaamaan lovea, jonka huippukorkeaksi äitynyt inflaatio on lyönyt kansalaisten ostovoimaan. Mutta palkkaneuvotteluissa saa vain hyvin harvoin, jos koskaan, kaiken haluamansa. Siksi Teollisuusliitolta oli järkevä ja nykyisissä oloissa myös vastuullinen ratkaisu hyväksyä sopimus, jonka kanssa työnantajapuolikin on sanonut voivansa elää, ellei talouden pohja petä odottamattomalla tavalla.”

”Seuraavaksi vastuullisuutta sopii odottaa myös muiden alojen järjestöiltä niiden päästessä nyt jatkamaan omia neuvottelujaan teknologiateollisuuden viitoittamalla polulla.”

Aamulehti onnittelee neuvottelujen osapuolia siitä, että ne saivat sovun aikaiseksi poikkeuksellisen vaikeissa oloissa.

”Kuluttajien ostovoima on heikentynyt kiistattomasti, kun inflaatio on keikkunut pahimmillaan yli yhdeksässä prosentissa.”

”Odotusarvo on kuitenkin, että hinnat laskevat tänä vuonna selkeästi. Liian löysä palkkalinja voisi polkaista liikkeelle palkka-inflaatiokierteen, josta ei hyötyisi kukaan.”

”Jos vastaava taso pitää muissakin sopimuksissa, inflaatiota ei ruokita kotikutoisesti, eikä vientiyritysten kilpailukykyä heikennetä tärkeimpiin verrokkimaihin nähden.”

Kauppalehti kirjoittaa, että voimakasta palkkainflaatiota ei odoteta.

”Korotukset eivät kuitenkaan kompensoi viime vuoden ostovoiman heikentymistä, mutta todennäköisemmin estävät ostovoiman heikentymisen jatkumisen tänä vuonna.”

”Ei näytä myöskään siltä, että Suomi ampuisi yli suhteessa muihin kilpailijoihin. – – Toki neuvottelut ovat vielä kesken ympäri Eurooppaa.”

Lapin Kansa luonnehtii vientialojen sopua kohtalaiseksi kompromissiksi.

”Palkankorotukset tuovat nousevien hintojen kanssa tuskaileville työntekijöille helpotusta. Yritysten kilpailukykyä korotukset eivät romuta, kun esimerkiksi Saksan korotustaso on korkeampi.”

”Suomessa on nyt hyvät mahdollisuudet välttää vielä vähän aikaa sitten uhkakuvana ollut lakkojen suma. Työmarkkinarauha olisi tervetullut paitsi kansantalouden suotuisan kehityksen myös huhtikuun eduskuntavaalien ja vaalirauhan vuoksi.”